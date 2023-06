Paco Gutierrez ha 9 anni, è povero e Nintendo gli fa causa: torna la bufala su Doug Bowser

In queste ore è tornata virale sui social una storia riguardante un bambino venezuelano, Paco Gutierrez, che in passato ha fatto molto parlare sul web, coinvolgendo Doug Bowser. Una notizia che abbiamo avuto modo già di trattare perché si tratta di una bufala, ma è doveroso doverne parlare di nuovo vista la sua ricomparsa sui social. Approfondendo la vicenda si parla di un bambino di nove anni del Venezuela, Paco Gutierrez, che avrebbe ideato con un cartone la consolle Nintendo, visto come provenga da una famiglia povera impossibilitata ad acquistare l’originale.

Smentiamo la storia di Paco Gutierrez che ha 9 anni, è povero e Nintendo gli fa causa: fake news su Doug Bowser

Si tratta in sostanza della stessa bufala che abbiamo esaminato circa due anni fa sul nostro sito. Con l’aiuto dello zio, Paco Gutierrez ha ricreato il gioco di Super Mario con un cartone e questo video sarebbe stato poi postato sul web diventando virale. La Nintendo però non avrebbe preso bene la cosa ed il capo Doug Bowser si sarebbe presentato in Venezuela per fare causa al piccolo ed alla sua famiglia per 200 milioni di dollari per violazione del copyright.

Già questo deve far pensare a come la vicenda sia alquanto assurda, ma la notizia è stata riportata dal sito iFunny, famoso proprio per creare le classiche trollate, ossia le bufale. Ci si prende gioco degli utenti con storie inventate ed anche questa di Doug Bowser, che fa causa al piccolo Paco Gutierrez, è chiaramente una vicenda del tutto falsa.

Per farvela breve, di recente tutta la vicenda è stata rilanciata sul web e data in pasto al pubblico. Diciamo che si è cercato di prendere in giro soprattutto Nintendo che tende spesso a trovarsi immischiata in questioni legali, facendo causa un po’ a chiunque.

Questa storia però è ritornata in auge proprio in queste ore sul web, con tanti utenti che stanno ricondividendo la storia del povero bimbo Paco Gutierrez che ha creato una Nintendo di cartone. Chi non ne fosse ancora a conoscenza, ora sa che si tratta una bufala di qualche mese fa tornata virale sul web. Era doveroso fare un nuovo appunto a riguardo, perché come sempre ci sono utenti che credono a qualsiasi cosa venga scritta sul web. Nessuna causa da Nintendo e da Doug Bowser, come evidenziato a suo tempo anche dai colleghi di Facta.

