Nonna torna da scuola con il bambino sbagliato: quello che per molti è sembrato la gag di uno sketch comico è stato un momento di paura per un padre di famiglia le cui conseguenze ancora stentano a rientrare, più gravi di quello sembra.

Secondo il Messaggero Veneto nasce tutto nella folle giornata di ieri, a Udine. Un nonna viene mandata a prendere suo nipote, ma per puro caso incontra un bambino con una felpa simile, il cappuccio tirato sugli occhi che, essendo un bambino, non si pone troppe domande riguardo ad essere portato via da un’estranea.

I bambini sanno essere ingenui, per questo dovremmo essere noi adulti a non esserlo.

Nonna torna da scuola con il bambino sbagliato: il caso

Infatti la storia non si è fermata qui.

Non solo 40 minuti dopo, avvisata dall’allenatore della scuola calcio del pargolo la nonna è tornata sui suoi passi, riprendendo il nipote corretto e lasciando il bambino a suo padre, ma oggi è cominciato un incontro straordinario a scuola tra genitori e insegnanti e la procura sarà interessata.

È quel genere di problema che non si risolve con le scuse, ma apre ad una lunga serie di responsabilità da appurarsi.

