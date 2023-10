Non funziona la carta PostePay borsa di studio: l’origine dei problemi coi pagamenti online

In tanti tra ieri ed oggi ci hanno chiesto approfondimenti su un tema specifico, visto che non funziona la carta PostePay borsa di studio in Italia. Tanti problemi, soprattutto quando si prova ad effettuare pagamenti online, al punto che qualcuno ha pensato addirittura a truffe varie. Nulla di tutto questo, a differenza di quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi in merito ad uno strano SMS arrivato sugli smartphone di tanti italiani, durante lo scorso iniziale di ottobre.

Ancora oggi non funziona la carta PostePay borsa di studio: cosa sappiamo sui problemi coi pagamenti online

Dunque, il presupposto dal quale partire oggi è che l’anomalia sia ancora in corso. Non funziona la carta PostePay borsa di studio, mentre in tanti vorrebbero capire quale sia l’origine dei problemi coi pagamenti online. In assenza di comunicazioni ufficiali, non possiamo fare altro che prendere in esame i feedback di coloro che affermano di aver avuto un contatto diretto con l’assistenza di Poste Italiane.

Come sempre avviene in questi casi, ci sono testimonianze differenti. Vedere per credere quanto affermato da un utente oggi 7 ottobre, a proposito del mancato funzionamento della carta PostePay: “Ho chiamato questa mattina il numero verde della posta mi ha detto che la carta non è bloccata, ma si può acquistare solo in alcuni siti che indica il ministero dell’istruzione, io ho cercato e ricercato senza trovare nulla“.

Ricapitolando, secondo i feedback raccolti di recente ad oggi non funziona la carta PostePay borsa di studio. Tuttavia, pare che si tratti di una nuova disposizione del ministero, che a conti ha generato problemi coi pagamenti online. Il credito di 200 euro, dunque, può essere speso all’interno di negozi fisici per l’acquisto di materiale scolastico, tramite POS. Qualcuno registra anomalie anche in questo frangente, ma potrebbero essere momentanee, con invito a riprovare in un secondo momento.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.