Ci segnalano i nostri contatti un video su X che dovrebbe ritrarre un video recente dei cortei ad Amsterdam, con un messaggio di speranza. Presentando infatti delle bandiere di Israele e persone serene e in pace anziché il clima di scontro e contrapposizione aperta dopo i recenti attacchi antisemiti e una serie di cortei non autorizzati con aggressioni di entrambi i tipi, sia antisemite che antipalestinesi in un clima ormai del tutto fuori controllo.

Una pia aspirazione, ma il video è estratto dal suo contesto, del tutto.

No, questo non è un video recente dei cortei ad Amsterdam

Il video mostrato è infatti di un mese precedente, e risale al 7 Ottobre del 2024, come è possibile vedere su YouTube.

Il video con la didascalia errata ha fatto il giro di social e testate di informazione, arrivando in Italia su La7, senza che nessuno verificasse. L’autrice del post originale ha invero ammesso la fake news, ma rispondendo così:

Normalmente, dovrei scusarmi per non aver controllato la fonte, come faccio sempre. Ma in questo caso particolare, dopo tutta la disgustosa violenza che abbiamo visto tutti contro il popolo ebraico, questa comunità merita di essere rispettata, vista cantare, stare in piedi fiera, unita e protetta. In questo caso particolare, preferisco vedere gli ebrei di umore e forma migliori rispetto al giorno prima, ad Amsterdam…

Mi permetto, con garbo, di dissentire. Un errore resta un errore, e come tale decidere di non farne ammenda perché “il concetto è quello che conta” rischia di aprire il fianco alla disinformazione ed a chi, non per colpa (sia pur “giustificata”) ma dolo potrebbe voler usare quell’errore.

