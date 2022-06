No, questo filmato non mostra l’invasione russa in Ucraina: sono immagini di un videogioco

Ogni evento che interessa il mondo globale è costellato di stagioni intere di disinformazione che si suddividono in tante categorie. Una di queste è quella dei filmati dei videogame spacciati per immagini reali. È il caso di un tweet del 21 maggio in cui un filmato viene spacciato per le immagini dell’invasione russa in Ucraina.

Il testo recita: “Unità missilistica ucraina Javelin contro unità di elicotteri russi. La battaglia è molto feroce!”.

Come sempre, la risposta è nella ricerca per immagini da alcuni fotogrammi della clip proposta. Come dimostra questo video pubblicato su YouTube, si tratta per l’ennesima volta di un filmato estratto dal videogioco Arma 3.

I colleghi di AFP Check hanno contattato Pavel Křižka della casa di produzione Bohemia Interactive il quale ha confermato che si tratta di immagini estratte da Arma 3.

Nel mese di febbraio l’account Arma Platform ha diffuso una nota in cui avvertiva gli utenti sulla divulgazione di questi filmati:

Attenzione: ultimamente alcuni video di giochi Arma pesantemente modificati sono emersi etichettati come filmati che descrivono l’attuale conflitto ucraino. Siamo in contatto con i media che aiutano a verificare tali video.

Il tweet in analisi non mostra, quindi, le immagini dell’invasione russa in Ucraina: si tratta di una clip estratta dal videogioco Arma 3.

