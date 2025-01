No, non è vero che i bancari si sono aumentati gli stipendi di 400 euro nel silenzio grazie alle commissioni

Ci segnalano i nostri contatti una condivisione minestrone secondo cui i bancari si sono aumentati gli stipendi di 400 euro nel silenzio grazie alle commissioni.

Si tratta di un contenuto completamente sviato che propone una serie di contenuti inesatti, volutamente.

In primo luogo il “silenzio generale” è il solito caso di “complottista che non legge un giornale neppure se glielo tirano in faccia, e poi si lamenta perché sui canali Telegram di solita frequentazione non lo hanno imboccato”

È da Luglio 2024 che il rinnovo del contratto Federcasse e Fabi, First, Fisac, Uilca e Ugl credito è stato siglato, e come tutti i cittadini di minima scolarizzazione dovrebbero sapere, i CCNL sono disponibili pubblicamente, ad esempio sul sito del CNEL.

Urlare la solita bufala del “Fanno le cose di nascosto” è il solito mezzuccio narrativo.

Inoltre, ovviamente, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sono sottoposti ad aggiornamento non quando “Gigino il complottista” paga qualcosa al bar con la carta, ma perché tutti i contratti di lavoro sono periodicamente aggiornati in base a mutamento di costo della vita e condizioni di lavoro.

Inoltre l’aumento di 400 euro circa vediamo risulta dovuto ai professionisti di quarto livello della terza area, vale a dire responsabili di una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altro equivalente) in cui siano allocati stabilmente almeno 8 dipendenti oltre il titolare, oppure lavoratori che supportano in via autonoma, con compiti qualificati e di particolare responsabilità, un quadro direttivo o un dirigente, rispondendo direttamente a quest’ultimo del proprio lavoro, nonché di quello delle risorse coordinate.

Non certo quindi i “ricchi banchieri”, ma personale di filiale.

Tutto questo rende la notizia un chiaro caso di complottismo.

