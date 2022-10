No, Google Earth non ha immortalato un incidente aereo nell’Oceano

Molti di noi si sono imbattuti nelle immagini inquietanti di un incidente aereo che sarebbe stato immortalato su Google Earth, con un velivolo visibile in mezzo all’Oceano. Il video è stato postato su TikTok ed è comparso anche nelle reel di Facebook.

La breve clip mostra che l’incidente sarebbe stato immortalato al largo di Crooked Island, Bahamas. Il contenuto è divenuto popolare in poco tempo e si colloca tra le immagini più strane catturate da Google Earth su cui spesso può capitare di leggere articoli.

Tuttavia, la stessa azienda e il lavoro dei fact checker internazionali hanno dimostrato che si tratta di un errore.

La stessa immagine è visibile se visitiamo Google Maps a questo indirizzo. Tuttavia, ciò che vediamo non è il tragico epilogo di un incidente aereo con il velivolo precipitato in fondo all’oceano, bensì una sovrapposizione di più immagini.

In questa guida, infatti, leggiamo che le immagini che vediamo sono un mosaico di più acquisizioni satellitari. Se apriamo l’app di Google Earth e inseriamo le coordinate 22.6783604,-73.8282887, troviamo la stessa immagine, ma se clicchiamo su “mostra immagini storiche” troviamo la foto originale dell’aereo.

Come possiamo vedere, il velivolo era stato catturato con la sua ombra. Oggi ciò che vediamo è solo l’ombra, non l’aereo in fondo all’Oceano. Ciò è dimostrato anche dai colleghi di Snopes.

