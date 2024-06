“Morto ma con un nuovo passaporto”: questo il titolo su una falsa copia del giornale tedesco Handelsblatt partorita dall’Operazione Doppelganger e diffusa da canali Telegram filorussi a canali social occidentali caduti nel difetto di verifica, che poi i canali Telegram riuseranno come fonte.

Cosa sia questa Operazione Doppelganger lo sappiamo: la sistematica creazione di falsi articoli di giornale, agenzie stampa e spezzoni video con loghi visibili di testate occidentali.

Il riferimento è in questo caso alla recente riforma della leva in Ucraina, che prevede un abbassamento dei limiti di età per la stessa e restrizioni dei servizi consolari per chi non si registri, negli uffici fisici o virtuali.

E si tratta di un falso anche in questo caso.

“Morto ma con un nuovo passaporto”: il falso Handelsblatt dell’Operazione Doppelganger

Le Fonti Russe sono ben consapevoli del fatto che le testate occidentali hanno un loro archivio: Handelsblatt non fa eccezione e in esso non vi compare la presunta “Copertina splatter” con la mano mozzata di un Ucraino morto evidentemente creata con programmi di disegno assistito al computer in modo peraltro puerile e semplificato.

Sono anche consapevoli del fatto che il cittadino russo medio non ha più modo di verificare, e quindi crederà alla propaganda.

Sul fronte esterno l’Operazione Doppelganger si è già premunita di una contromossa così puerile da funzionare solo in un clima attossicato dalla propaganda: seguono sovente alle falsificazioni di testate e telegiornali falsificazioni di enti di fact checking, coi nostri “cloni made in Russia” pronti a spergiurare che in realtà le testate e le copertine esistono, ma i “Poteri Forti” le avrebbero cancellate da Internet, dagli archivi e dalla storia del mondo per far fare brutta figura ai Russi, in un paranoico disegno in cui i Poteri Forti Occidentali rappresentano il Nazismo che vuole distruggere la Russia per vendetta contro i Bolscevichi e sono pronti a tutto pur di occultare una “Verità” che odora del “noncielodikeno” tipico dei Complottisti.

Ovviamente i veri colleghi non possono che confermare sia il falso che la presenza di molteplici falsi.

