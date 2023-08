Morta influencer Zhanna Samsonova, sospette complicazioni legate alla dieta

Il caso social della settimana è la morte dell’influencer vegana Zhanna Samsonova, russa, nome d’arte Zhanna D’Art. Morta a 39 anni, l’attenzione è finita sulla sua dieta, definita dalla stampa come vegana ma che di fatto era qualcosa di diverso e decisamente estremo.



Si parla infatti di una “vegana crudista“, termine che va ben oltre la dieta vegana. La causa ufficiale di morte non esiste al momento. La madre della defunta ha descritto una malattia “simile al colera”, ma altri testimoni parlano di diversi tipi di eccesso.

Morta influencer, sospette complicazioni legate alla dieta

Gli ultimi post social parlano di una dieta effettivamente sbilanciata: ad esempio la Samsonova dichiarava di non bere acqua da sei anni, sussistendo per la sua idratazione dei soli fluidi contenuti nella frutta che mangiava, come latte di cocco e centrifugati di verdura e alternando a momenti di sola alimentazione “vegano-crudista” con momenti di completo digiuno, senza né mangiare né idratarsi, come quando nel 2021 aveva provato a curarsi il COVID19 in quel modo.

Gli amici descrivono un quadro di apparente inedia e deterioramento fisico, culminato nella sua vacanza in Malesia, parte di un viaggio in oriente del quale resta un post Instagram teso a magnificare le virtù del Durian, frutto asiatico dal sapore invero assai sgradevole.

Ovviamente, come in tutte le vicende umane, c’è chi tempesta i suoi social di insulti e chi chiede pietà, come la madre che ricorda di aver provato a dissuadere la figlia dagli eccessi alimentari ma chiede ora silenzio per la morte.

Come ricorda il dottor Salvo Di Grazia (Medbunker), una dieta vegetariana in realtà è perfettamente sostenibile, e una dieta vegana può essere sostenuta dall’integrazione di micronutrienti e un costante controllo di salute.

Quella che la Samsonova seguiva non era né l’una né l’altra, e neppure era assistita dal controllo medico. Una dieta arbitraria non può essere scelta per moda o per influenza social.

