Mondiali di Fukuoka: cronisti sostituiti, indagini interne su “commenti da bar”

Mondiali di Fukuoka: cronisti sostituiti, indagini su “commenti da bar”. Questo il riassunto dell’ormai trascorsa giornata di ordinaria vita sui social e nello streaming cui, va detto, la RAI ha dato celere notizia e inizieranno le indagini di rito.

Parte tutto dai mondiali di tuffi a Fukuoka, trasmessi in straming su Rai Play. E almeno da uno spettatore a casa che, armato di PEC e account social, ha deciso di riportare quanto udito.

“Commenti da bar”, così sono stati definiti dagli interessati.

«Le olandesi sono grosse». «Come la nostra Vittorioso». «Ma tanto a letto sono tutte alte uguali». «Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa. Come si suona l’arpa? La si…». «La si tocca?». «La si pizzica “Si la do”»

Riporta la PEC di lamentele inoltrata alla sede della RAI, Radiotelevisione Italiana.

Le frasi a tutta evidenza non sono disponibili in visione attualmente su RaiPlay2, dove resta però registrata la battuta «Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo», legata all’ipotetica e sterotipata pronuncia che i cinesi darebbero del nome italiano “Riccardo”.

Ma la screenshot della PEC ha avuto l’effetto valanga di una palla di cannone lanciata su un piano inclinato e innevat.

L’effetto valanga della PEC

I due giornalisti coinvolti hanno preso nell’immediato le distanze, come riportato da La Presse

“Prendo le distanze da quanto è stato riportato dall’ascoltatore sulla Pec spedita alla Rai. Non si tratta assolutamente di commenti sessisti, ho solo detto una barzelletta da bar ‘si la do’ al mio commentatore durante la pausa tiggì, che non poteva sentirsi dal nostro microfono, ma a mia insaputa il microfono di RaiPlay non è stato chiuso e io avevo buttato giù la cuffia perché dopo ore di diretta c’era il tiggì”.

Continuando con

“Chiedere scusa? Sì, ma solo ai telespettatori che hanno sentito la barzelletta a causa di un errore tecnico -dice Leonarduzzi-. Prendo le distanze da quanto accaduto e dalle accuse di sessismo. Sul fatto che ho detto della corporatura grande delle atlete olandesi, lo faccio anche per gli uomini quando hanno un fisico grosso e ben strutturato. Quindi si sta montando un polverone, un caso dal quale prendo le distanze”.

Ma l’emittente non sembra essere persuasa, ed ha già provveduto alla sostituzione dei cronisti: fuori Leonarduzzi e il collaboratore tecnico Mazzucchi, dentro Nicola Sangiorgio, nuovo cronista dei mondiali di nuoto di Fukuoka per tutto il tempo necessario alle indagini interne.

Indagini che escono dai palazzi di Saxa Rubra e arrivano persino in Parlamento.

«La Rai non ha fatto in tempo a risolvere il caso Facci che sembra esplodere un nuovo caso di sessismo. Se fosse confermato che durante la diretta della finale dei Mondiali di trampolino sincronizzato ci siano stati effettivamente commenti sessisti e razzisti da parte dei telecronisti Rai, ci troveremmo di fronte a un caso particolarmente grave che non potremmo ovviamente che censurare» affermano gli esponenti M5S in commissione di Vigilanza Rai, a cui si unisce Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai nel chiedere provvedimenti esemplari per i coinvolti.

Non resta che vedere come andrà a finire la cosa.

