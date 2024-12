Malintesi sul padre di Cecilia Sala e sul compagno Daniele Raineri: non è la figlia di Beppe

Occorre una smentita a proposito del padre di Cecilia Sala, giornalista di 29 anni scomparsa in Iran negli ultimi giorni, senza dimenticare la questione relativa a Daniele Raineri. Sostanzialmente, la cronista, che ha collaborato con diverse testate importanti in questi anni, è trattenuta dalla Polizia locale, anche se al momento non sono note le cause dell’arresto. Si sa soltanto che, dopo due giorni di silenzio assoluto, le è stato concesso di effettuare due chiamate.

Fraintendimenti sul padre di Cecilia Sala e sul compagno Daniele Raineri dopo la scomparsa della giornalista in Iran

Dopo le altre notizie riguardanti l’Iran da noi condivise di recente, occorre precisare in prima istanza che il padre di Cecilia Sala non sia Beppe Sala, sindaco di Milano. Alcuni post sui social, oggi come in passato, hanno contribuito a creare non poca confusione sotto questo punto di vista. Attraverso lo screenshot che abbiamo pubblicato ad inizio articolo, si nota infatti come negli ultimi anni sia stato necessario smentire già in altre circostanze la voce in questione.

Il primo cittadino di Milano, come ormai noto a tutti, non ha figli. Ragion per cui non ha senso alimentare post acchiappaclick sul padre di Cecilia Sala. Al contempo, sempre sui social ha preso piede la voce secondo cui sarebbe stato arrestato anche il compagno della giornalista di origini romane. Stiamo parlando di Daniele Raineri, che tuttavia secondo altre fonti sarebbe invece una delle due persone chiamate da Cecilia.

La cronista sta bene, ma avrebbe chiesto di fare in fretta per essere liberata, forse leggendo un testo tradotto dall’inglese che le sarebbe stato consegnato dalla Polizia. Al momento non sappiamo altro, ribadendo tutte le smentite del caso sul padre di Cecilia Sala e sul fatto che sia stato arrestato anche Daniele Raineri, ovviamente in prima fila ed attivissimo affinché la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile.

