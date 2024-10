Tra le cose che non sono mai accadute, ma chi le pubblica vorrebbe fosse così, appare l’improbabile “ultim’ora” di “Soros dichiarato terrorista globale dalla Cina”. Basterebbe del resto un briciolo di logica: un singolo stato che dichiara singola persona “terrorista globale” cozza col concetto stesso di globalità

E potremmo osare dichiarare che la dichiarazione di “terrorista globale” e “figlio di Satana” ha ben poco del crisma dell’ufficialità che si potrebbe immaginare da uno stato o da un consesso di stati e somiglia più ad una rissa di condominio o un articolo clickbait.

Che è la fonte primaria del post.

L’ultim’ora che non è mai accaduta: Soros dichiarato terrorista globale dalla Cina

La definizione di “Terrorista Globale” appare in un pezzo di colore (pezzi volutamente caricati e un po’ clickbait) del Global Times, quotidiano del Partito Comunista Cinese dedicato alla politica internazionale e per questo inserito ad esempio dagli USA nel novero degli “organi di informazione affiliati ai governi”.

Nonostante questo, sarebbe come dichiarare, sventolando un quotidiano legato ad un partito di maggiornanza in una democrazia, che il contenuto del suddetto tabloid sia fonte ufficiale del governo.

Una variante ampiamente sconfessata della notizia vuole Soros ricercato dalle autorità Cinesi e Russe per la sua “presunta malvagità” ed una bufala ancora diversa lo vuole ricercato dagli australiani.

Gli australiani hanno apertamente sconfessato la bufala, per quanto attiene la questione cinese, abbiamo due articoli di Soros su Wall Street Journal e Financial Times in cui l’economista critica la decisione dei fondi di investimento statunitensi di investire in Cina, ed una rampogna su una testata Cinese.

Nulla di più.

