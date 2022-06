Il rocambolesco tentativo dell’ex marito di Britney Spears di rovinare il matrimonio della popstar con Sam Ashghari è finito con l’arresto. Eppure Jason Allen Alexander era convinto di riuscire nell’impresa.

Per questo Jason ha documentato tutto in diretta su Instagram, ma oltre a trasmettere in live il suo arrivo presso la villa della cantante, ha mostrato anche le immagini del momento in cui è stato fermato.

Jason Allen Alexander e Britney Spears si sono sposati nel 2004, ma il loro matrimonio è durato appena 55 ore.

Negli anni, Alexander ha anche sostenuto l’ex moglie nel contesto della campagna #FreeBritney, un movimento di protesta per la gestione del suo patrimonio.

Le nozze tra la voce di Womanizer e il suo personal trainer hanno avuto luogo ieri a Los Angeles in una cerimonia intima con appena 60 invitati. Jason Allen Alexander ha tentato l’irruzione per interrompere i festeggiamenti

“Sono stato invitato da Britney”, ha detto Jason agli agenti che circondavano la location. Poi ha continuato, sempre in diretta Instagram: “Lei è la mia prima moglie. La mia unica moglie. Sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio“.

Il filmato mostra anche quel momento in cui gli uomini della sicurezza hanno la meglio su di lui. Poco prima, Jason è riuscito ad entrare nella cappella allestita per la funzione, ma subito dopo l’uscita dalla grande sala è stato fermato.

Nessun ferito né alcun danno. L’avvocato di Britney Spears Mathew Rosengart ha riferito a TMZ che la popstar è al sicuro, e inoltre: “Sto lavorando personalmente con il dipartimento dello sceriffo per garantire che il signor Alexander sia perseguito nella misura massima consentita dalla legge”.

Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, l’ex marito di Britney Spears è stato arrestato con l’accusa di violazione di domicilio e vandalismo. Secondo l’avvocato Rosengart, Alexander “dovrebbe essere rinchiuso” in quanto avrebbe anche commesso un furto in un’altra contea.

Per il momento la popstar non ha rilasciato dichiarazioni sui social per commentare la vicenda.

