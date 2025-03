“La tua vita è la più grande impresa del mondo” non è una citazione di Papa Francesco

Ci segnalano i nostri contatti un testo virale attribuito a Papa Francesco che comincia con le parole “La tua vita è la più grande impresa del mondo”. Fact checking in breve, non si tratta di una citazione di Papa Francesco.

Si tratta di una nostra vecchia, vecchissima conoscenza, che circola ininterrottamente almeno dal 2016 e che ritorna nella sua falsa attribuzione sospinta dalle ali delle condizioni di salute del Santo Padre.

In realtà è una citazione del libro del ibro Dez Leis Para Ser Feliz, Le dieci regole per essere felice, edito nel 2003 e tradotto in Italiano nel 2008 col titolo Dieci regole per essere felici. Fondamenti per vincere ansia e stress dello psichiatra brasiliano Augusto Cury.

“La tua vita è la più grande impresa del mondo” non è una citazione di Papa Francesco

“Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbiato, ma non dimenticare che la tua vita è la più grande impresa del mondo. Solo tu puoi impedirne il fallimento. Molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. Ricorda che essere felici non è avere un cielo senza tempesta, una strada senza incidenti, un lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni.

“Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e diventare autore del proprio destino. È attraversare i deserti, ma essere in grado di trovare un’oasi nel profondo dell’anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. È baciare i tuoi figli, coccolare i tuoi genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche quando ci feriscono.

“Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. È avere la maturità per poter dire: “Ho fatto degli errori”. È avere il coraggio di dire “Mi dispiace”. È avere la sensibilità di dire “Ho bisogno di te”. È avere la capacità di dire “Ti amo”. Possa la tua vita diventare un giardino di opportunità per la felicità … che in primavera possa essere un amante della gioia ed in inverno un amante della saggezza.

“E quando commetti un errore, ricomincia da capo. Perché solo allora sarai innamorato della vita. Scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta. Ma usa le lacrime per irrigare la tolleranza. Usa le tue sconfitte per addestrare la pazienza.

“Usa i tuoi errori con la serenità dello scultore. Usa il dolore per intonare il piacere. Usa gli ostacoli per aprire le finestre dell’intelligenza. Non mollare mai … Soprattutto non mollare mai le persone che ti amano. Non rinunciare mai alla felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibile

Recita la citazione completa dello psichiatra.

Una probabile genesi della falsa attribuzione può essere rintracciata sul sito della Caritas di Faenza-Modigliana, che riporta il testo letterario per intero ma senza citare l’autore in una “riflessione” del 2018, ingenerando quindi nel lettore poco attento l’idea che sia una citzione di provenienza ecclesiastica.

Si tratta di una falsa attribuzione invece, genere letterario in cui ci siamo imbattuti spesso, basato nell’attribuire frasi di personaggi meno noti, o di anonimi e improvvisati sulla Rete a personaggi famosi che “presteranno” il loro credito.

Esempi celebri di citazioni inventate prevedono una battuta del fumettista italiano Davide La Rosa attribuita dapprima a Woody Allen e di seguito a Fedez, nonché citazioni inventate di Winston Churchill, Sabin e Tucidide diventati improvvisamente dei novax infervorati e Cicerone un appassionato nopass antelitteram.

Per non parlare dell’ormai celeberrima citazione inventata di Pertini urlante e sbavante che minaccia di “scacciare i politici con mazze e pietre” sgolandosi ad un fantomatico “discorso per la pace” e una lettera di Pasolini infarcita di battute di Sabina Guzzanti vergate dopo la sua morte inviata ad Alberto Moravia o Alberto Sordi a seconda dei casi.

Conclusione

Nulla togliendo allo psichiatra brasiliano Augusto Cury ed alla sua bravura, la frase”La tua vita è la più grande impresa del mondo” non è una citazione di Papa Francescco ma sua.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.