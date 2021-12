Ci sono citazioni, come “Non rinunciare mai alla felicità poiché la vita è uno spettacolo incredibile” che sono semplicemente dei falsi di autore. Certo, sono frasi che qualcuno come vedremo ha effettivamente detto. Ma in questo caso ovviamente non l’ha mai detta Papa Bergoglio.

E non sarebbe la prima volta che ci imbattiamo in citazioni improbabili: Woody Allen al quale sono state attribuite citazioni di fumettisti contemporanei, poi girate a Fedez perché Fedez sta bene con tutto.

Ma anche citazioni inventate di Winston Churchill, Sabin e Tucidide diventati improvvisamente dei novax infervorati e Cicerone un appassionato nopass antelitteram.

Potremmo riempire libri interi di citazioni apocrife, e “Non rinunciare mai alla felicità poiché la vita è uno spettacolo incredibile” non è da meno.

“Non rinunciare mai alla felicità poiché la vita è uno spettacolo incredibile” – la (falsa) citazione del Papa

La citazione che ci è capitata è questa

Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per essere felice che nelle tue primavere sii amante della gioia che nei tuoi inverni sii amico della saggezza e che quando sbagli strada inizi tutto da capo poiché così sarai più appassionato per la vita e scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza utilizzare le perdite per affinare la pazienza utilizzare gli errori per scolpire la serenità utilizzare il dolore per lapidare il piacere utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell’intelligenza non mollare mai non rinunciare mai alle persone che ami non rinunciare mai alle persone che ami non rinunciare mai alla felicità poiché la vita è uno spettacolo incredibile-Papa Francesco Gira sul web 15 dicembre 2021

Primo campanello di allarme: se tutto quello che vi sanno dire di una citazione è “Gira sul web” sicuramente è un apocrifo.

Al pari ad esempio al famigerato discorso di Pertini trasfigurato in un violento cavernicolo con la bava alla bocca che incita a “cacciare i politici con mazze e pietre”, attributa talora a “citazione che gira sul web”, talvolta ad un fantomatico “discorso in favore della Pace” dove, ovviamente un intervenuto che farneticasse di mazze e pietre sarebbe stato pacificamente allontanato.

Infatti la bufala fu già affrontata da altri nel 2016. Pervenendo al vero autore del testo: Augusto Cury, medico psichiatra brasiliano.

Le parole sono un estratto del suo libro Dez Leis Para Ser Feliz, Le dieci regole per essere felice, edito nel 2003 e tradotto in Italiano nel 2008 col titolo Dieci regole per essere felici. Fondamenti per vincere ansia e stress.

Si tratta quindi di una falsa attribuzione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.