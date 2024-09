Ci sono casi in cui è assai difficile distinguere meme da trollata: la foto di Dario Moccia investito a Viareggio è ovviamente una trollata pubblicata su X, da account non nuovo alle “zingarate”, nonché da altri account inclini a credere (rissosamente) nello scherzo.

Giusto recentemente per intenderci lo stesso account ci ha deliziato con la notizia di aver avuto un “appuntamento per assistenza sessuale” in Veneto (servizio ovviamente non fornito) allo scopo di “non diventare stregone” (termine usato nel linguaggio incel per descrivere il quarantenne vergine).

Nessuna meraviglia imbattersi in una burla relativa al caso di Said Malkoun.

La foto di Dario Moccia investito a Viareggio al posto di Said Malkoun

Said Malkoun, quarantesettenne, aveva derubato della borsetta un’imprenditrice locale, Cinzia Del Pino, la quale secondo i primi rilievi delle autorità avrebbe reagito investendolo quattro volte di fila col suo SUV, provocandone la morte per schiacciamento degli organi interni.

La Del Pino è al momento in custodia cautelare domiciliare al proprio domicilio in attesa di giudizio, accusata di omicidio volontario.

La foto però pubblicata dall’account troll è del content creator, fumettista e influencer Dario Moccia, parte del meme “Dario Moccia Inca**ato”, una foto dello stesso dall’aria torva e un po’ inquietante usata come contenuto virale nel 2022.

Si tratta quindi di un meme che gioca sull’aria cupa di quella foto.

