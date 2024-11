La Coca Cola è un efficace mezzo per rimuovere la ruggine, quindi è tossica? Ni, e anche no

La Coca Cola è un efficace mezzo per rimuovere la ruggine: questa una delle credenze più diffuse. Corollario, è sicuramente un veleno tossico venduto dalle elite mondialiste per uccidervi.

In parte della credenza c’è un fondo di verità, nell’altra nessuno.

Uno degli ingredienti contenuti nella Coca Cola è l’acido fosforico, un additivo usato come correttore dell’acidità e antiossidante, consentito nelle dosi previste.

L’acido fosforico, ad elevate concentrazioni è infatti in grado di rimuovere la ruggine, o meglio di convertirla in un composto chiamato fosfato di ferro.

Ma parliamo appunto di un prodotto fortemente concentrato mentre le quantità per uso alimentare dell’E338 (classificazione EFSA dell’acido fosforico) sono estremamente diluite.

Sapete cosa altro rimuove la ruggine e l’ossidazione? L’aceto, eppure nessuno sano di mente direbbe che l’aceto è un tossico veleno prodotto dai poteri forti.

Inoltre proprio la diluizione dell’acido fosforico nella Coca Cola rende il suo poco pratico: per un piccolo oggetto, come una moneta, dovreste lasciarlo immerso in un bicchiere per giorni. Immaginando di dover ad esempio rimuovere la ruggine da un bullone arrugginito su un’automobile o un apparecchio meccanico più grande dovreste riempire un’intera piscina per giorni.

E alla fine avreste un risultato subottimale e il vostro oggetto arrugginito ora cosparso di zucchero e caramello, quindi leggermente meno rugginoso e molto più appiccicoso.

E cosa posso fare se ho una vite arrugginita e bloccata o un oggetto arrugginito?

Per estrarre una vite rugginosa, il modo più efficace è usare del fluido penetrante (come il WD-40) per cercare di sbloccarla, rimuoverla e gettarla via, oppure procedere con soluzioni via via più distruttive come riscaldare il metallo con una fiamma per cercare di allargarlo quel poco che basta per rendere agevole l’estrazione, tagliare una nuova “testa” ove sia del tutto spanata o trapanare la vite arrugginita con una punta leggermente più piccola per “rimaschiare” il filetto e inserire una vite nuova.

Per rimuovere ruggine da oggetti via via più grandi bisognerà passare all’aceto, oppure a convertitori di ruggine con percentuali ben maggiori di acido fosforico ed altre sostanze.

Ma allora la Coca Cola è tossica?

Allora l’aceto è velenoso? Allora il succo di limone è mortale? Sono tutte sostanze in grado di rimuovere la ruggine, talora anche di igienizzare e sgrassare superfici.

La differenza la fa l’abuso: non è salutare vivere solo di Coca Cola e merendine, affatto. Ma un bicchiere di tanto in tanto non vi ucciderà.

