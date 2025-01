La bufala su TikTok della curcuma antipulci per cani e gatti e il suo tragicomico effetto

Su TikTok tra una delirante challenge virale e qualche bufala di tanto in tanto appaiono consigli orrendamente sbalestrati, come la curcuma antipulci per cani e gatti.

Avete un gatto? Secondo la community di TikTok, almeno dal 2021, portarlo dal veterinario e farsi raccomandare un buon antipulci è troppo semplice, anzi da “servi della kasta”.

Il “proprietario moderno” si limita a lavare il suo felino e cospargerlo di polvere di curcuma o zafferano delle indie.

Pratica non solo non funzionante, ma assai dannosa.

Non solo non ci sono evidenze scientifiche che la curcuma possa scacciare le pulci, ma la stessa può tingere il pelo di cani e gatti di giallo.

Inoltre specialmente i gatti, usi a leccarsi il pelo per ripulirlo, ingeriranno quantità di polvere di curcuma che potrebbe anche finirgli negli occhi, causando irritazioni di ogni tipo.

La soluzione? Ci sono appositi prodotti antipulci e, alla bisogna, un buon negozio di toelettatura per animali domestici potrà aiutarvi ad agire nel modo adeguato.

Prodotti del tutto sicuri ed affidabili nonostante la diffusa fake news del prodotto chimico che quindi è tossico: ogni singola sostanza esistente infatti è “chimica”, in quanto soggiace alle leggi della stessa. Anche la vostra amata curcuma,

Quindi evitate di condire i vostri poveri felini come se fossero un risotto.

