Incontro tra bambino e orso in Trentino: lezione (di viralità)

È stato riesumato sull’onda dei tragici eventi del Trentino il video di un “incontro tra bambino e orso in Trentino”. Presentato come una (presunta) lezione di cosa fare, potremmo invece considerarlo una lezione su come ottenere contenuti virali.

Basta presentare eventi, anche remoti nel tempo, con una tenue contiguità con un fatto di cronaca viralizzabile. In questo caso parliamo di uno spezzone tratto da un evento del 2020 (la censura sul viso del minore peraltro l’abbiamo dovuta mettere noi)

L’evento è infatti avvenuto a Sporminore nel 2020.

Si vede un bambino, che secondo la narrazione voleva vedere gli orsi, seguito da un orso, muoversi con calma mentre gli adulti presenti spaventano l’animale allontanandolo.

Per quanto la condotta del ragazzino e degli adulti sia commendevole, va sempre ricordato prima di viralizzare eventi lontani nello spazio nel tempo che ogni caso nella vita è diverso dagli altri e non uguale a se stesso.

Non possiamo liquidare una questione con un video virale, rischiando che qualcuno ispirato da un video corretto ma diffuso con messaggi sbagliati, possa sentirsi stimolato a “sfidare la sorte” ripetendo eventi che potrebbero avere esiti diversi.

