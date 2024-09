Il video della sirena a Sinnai (CA) è stato creato con effetti speciali

Il video della sirena a Sinnai (CA) che ci è stato sottoposto fa parte di una famiglia di contenuti virali che affonda le sue nobili origini nel 1800.

Se nel 1842 quando il noto P.T. Barnum voleva attrarre persona sl suo circo non doveva fare altro che procurarsi un complice da esibire come medico pronto a testimoniare che una scimmia mummificata cucita ad un pesce fosse una bambina sirena e altri curatori di musei e circhi (come nel caso della Sirena di Modena) non dovevano far altro che importare falsi orientali (dove la sirena è vista come un feticcio di orrore e spavento), oggi bastano un po’ di effetti speciali.

AI molto spesso, talora un po’ di latex.

Il video della sirena è stato creato con effetti speciali

Noterete in questo caso che in un video altrimenti in risoluzione qHD improvvisamente le mani e i piedi degli avventori tendono a diventare confusi e talora a perdere dita.

Questa è la stessa cosa accaduta col video dei Freyar’s Birds, misteriosi uccellini dall’aspetto di more creati anche loro con l’AI e inseriti in un video mentre saltellavano su una mano digitalmente modificata.

Il video in questione compare su YouTube il 25 Agosto come raccolta di “video veri o falsi?”, e in pari data come video “accaduto in Brasile il 21 Agosto”.

Ovviamente si tratta quindi di un caso di “slop”, video creati con intelligenza artificiale o mezzi di manipolazione semplici ma efficaci gettati in pasto alla Rete, sovente con un piccolo aiuto di troll e provocatori, allo scopo di ottenere trazione e viralità.

Del resto è assai più semplice che pagare un finto medico per portare in tournée in giro per il mondo una mummia di scimmia cucita ad una mummia di sirena.

