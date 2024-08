Ci segnalano i nostri contatti un video su TikTok che raffigura degli strani uccellini dall’aspetto di grappoli di more, i Freyar’s Bird. Questi animaletti che secondo il video sono nativi Australiani hanno una caratteristica che li distingue da molte altre creature: essi non esistono.

Sono infatti creazioni dell’Intelligenza Artificiale, che ormai abbiamo visto spingersi a creare o alterare brevi video, spesso anche per vere e proprie truffe (come i video in cui il volto di Elon Musk e Giorgia Meloni viene modificato per introdurre un labiale ed un tracciato audio che invita ad investire in Cryptovalute).

Il video dei Freyar’s Bird creati con l’AI arriva anche da noi

Il video è infatti una creazione artificiale firmata da un canale di “video divertenti”, con tutti i caratteri tipici della creazione artificiale.

Abbiamo infatti una mano deforme e immobile, gli uccellini che si muovono in modo meccanico, generato in modo procedurale apparendo e scomparendo come dei “glitch” in un videogame programmato male e compenetrandosi l’uno con l’altro.

Ciò nonostante, ci sono pagine che hanno registrato migliaia di visualizzazioni e commenti estasiati di boccaloni pronti a credere alla “nuova meraviglia della natura”.

Meraviglia riassumibile con una sola parola: lo “slop”.

Dicesi slop un contenuto “a basso costo” creato con AI e gettato in pasto alla Rete con una inquietante conseguenza: esso diventerà virale, aggregando un’orda di “zombies tecnologici” in cui è impossibile distinguere tra il boccalone pronto a credervi, il bot creato ad arte per diffondere la bufala e creare commenti positivi in modo da attrarre i boccaloni e il troll che, consapevole della bufala, comunque “regge il gioco” per divertirsi.

Lo slop è lo stadio finale della bufala acchiappaclick con AI a base di bambini poveri che creano giocattoli enormi con bottiglie o finte vittime di guerra “riprese” sotto le bombe dal deforme occhio dell’intelligenza artificiale: il livello in cui non solo la creazione è una bufala, ma anche il suo seguito viene pompato ad arte.

