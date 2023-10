Un meme popolarizzato da una serie di corti animati e diverse parodie raffigura il sanguigno e solitario “vecchio dell’Alpe” come una persona energetica, incline alle risse ed alla violenza e, generalmente, con un passato ben più oscuro di quello che viene mostrato nel cartone animato.

E in fondo il meme non ha del tutto torto.

Basta del resto leggere i romanzi.

Il nonno di Heidi ha avuto davvero un passato avventuroso: parola di autrice

Certo, il Vecchio dell’Alpe probabilmente non ha mai preso a schiaffi Biden urlando “Ghesboro” in una improbabile parodia di “A Beautiful Mind”, ma già il primo romanzo dichiara che, secondo la volgata del villaggio di Dorfli, il Vecchio dell’Alpe da giovane era partito militare a Napoli.

Secondo la Zia Dete il Vecchio dell’Alpe (che ovviamente non era nato vecchio) era un ubriacone dedito alle cattive compagnie che sperperò il peculio della sua ricca famiglia di allevatori lasciandosi dietro un fratello in miseria e i genitori morti nel dolore e nel disappunto.

Partito per Napoli per diventare soldato, tornò poco dopo col piccolo Tobias, e si diffuse la voce che fosse stato scacciato anche dallo Stivale per aver ucciso qualcuno durante una rissa, cosa che portò il Vecchio dell’Alpe a diventare un eremita misantropo odiato da tutti e fieramente pronto a ricambiare tale disprezzo e il figlio ad essere accolto in sua vece nel villaggio in quanto giovane onesto e buon lavoratore e generare Heidi, avendo imparato nell’esercito a prendersi cura di invalidi come la piccola Clara.

La vicenda si complica e si “retconna”, per usare un termine moderno, in “Heidi’s Children”, seguito delle vicende originali scritto dalla stessa autrice. Più che una retcon vediamo le vicende dagli occhi dell’ormai anzianissimo e morente Vecchio dell’Alpe.

Nella “versione del Nonno” scopriamo che il Vecchio dell’Alpe era stato un giovane soldato Austriaco innamorato di una donna abituata ad uno stile di vita costoso e ricco di lussi, causa della rovina finanziaria del Vecchio. A questo punto il matrimonio finì male, e la moglie tornò a casa prendendo con se solo uno dei due figli avuti dal Vecchio dell’Alpe, fratello minore di Tobias.

Il Vecchio dell’Alpe tornò quindi al villaggio laddove le vicende ripresero come narrato da zia Dete, “arricchite” dalle calunnie degli abitanti. In “Heidi’s Children” un puro caso fa in modo che il Vecchio dell’Alpe si riunisca con l’altra nipote Marta, su invito dell’amica di una Heidi ormai adulta, sorella di Marta e quindi terza nipote “segreta” del Vecchio, la maestra di scuola Jeanne-Marie detta Jamy.

La nipote Marta si presenta come capricciosa e tanto spaventata dal Vecchio dell’Alpe quanto lo era Heidi bambina, e la famiglia “riunita” fa in tempo a vedere la nascita dei due bambini gemelli di Peter e Heidi e il Vecchio dell’Alpe prima di spirare racconta ad Heidi il suo passato (che riferirà alle cugine) soggiungendo di ritenere che la sua vita di solitudine e sofferenza prima dell’incontro con la nipote sia stata la giusta punizione per il suo passato.

