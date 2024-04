Ci segnalano i messaggi un post virale legato ad una “ecografia prostatica transvaginale”, secondo chi l’ha diffusa legato ad una persona transessuale con vario codazzo di commenti.

Il problema è che, sia pur ribadendo che non ci dovrebbe essere, in un mondo ideale, nulla di pruriginoso e morboso nelle descrizioni della transessualità, ci sono molte evidenze che portano al contenuto virale inventato.

Il “divertente” post virale dell’ecografia prostatica transvaginale

Ad una prima analisi la ricetta presenta un elemento ben poco divertente: il codice di esenzione 048, legato all’esame di sospette patologie neoplastiche.

Il che ci porta all’ecografia prostatica transrettale, pratica comune in questi casi.

Lungi dall’essere una nuova apparizione, la fantomatica ricetta compare, anonima, su siti di immagini “buffe e divertenti” (in una parola: meme) almeno dal 2014, con medici veri a rilevare la cosa.

Sostanzialmente in assenza della qualsivoglia prova contraria, è la stessa logica a suggerire che non basta una “foto da internet” per provare un fenomeno.

Si tratta a tutti gli effetti di una ricetta per ecografia prostatica transrettale ritoccata e ridiffusa, probabilmente per assonanza “divertente” con la parola trans: non avrebbe alcun senso ipotizzare per una persona transessuale un inesistente “passaggio transvaginale” coi codici della comune ecografia protatica transrettale. Abbiamo infatti tutti un retto.

