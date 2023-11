Ci segnalano i nostri contatti di aver ricevuto un fantomatico messaggio dal “dipartimento M-AI” pronto a “chiudere il tuo profilo Facebook per violazioni”.

Non vi stupisca sapere che noi riceviamo simili letterine in plurima copia al giorno, e non per asserite violazioni, ma perché è un chiaro tentativo di truffa online.

Il dipartimento M-AI vuole chiudere il tuo profilo Facebook per violazioni (e altre truffe)

È quel genere di truffa che abbiamo visto più volte ed è così palese e trasparente da essere offensiva, però funziona sui grandi numeri.

Qualcuno crea un’infinità di pagine con nomi più o meno verosimili: spesso questo qualcuno fa parte delle “fabbriche del troll” situate in veri e propri agglomerati e “industrie del falso” dedite alla creazione di simili mezzucci. Una volta creata la trappola, questo qualcuno contatta tutti i profili utenti minacciando chiusure di profili e pagine pubbliche a meno che l’utente non si colleghi a determinate pagine per respingere gli addebiti.

Queste pagine sono sgangherati e sgrammaticati cloni del login di Facebook: il truffatore avrà così ottenuto una copia di nome utente e password e vi ruberà la pagina con tutti i dati contenuti per i suoi scopi.

Ovviamente Facebook in caso di violazioni non vi manderà mai un messaggio, ma solo notifiche nel “Centro assistenza”, quindi potete, anzi dovete, ignorare simili messaggi truffaldini.

