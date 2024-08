Il “bagno con Salvini a Civitanova Marche” non ha alcuna fonte

Ci segnalano i nostri contatti un “bagno con Salvini a Civitanova Marche” descritto dal post X che lo diffonde come “proprio vero”. Solo che ovviamente non lo è.

Sarebbe bastato controllare prima di postare: e nell’era dell’informazione, il non farlo non è scusabile.

Diamo un’occhiata assieme all’elenco degli eventi della città dal loro portatile istituzionale. Passiamo poi al loro profilo Facebook.

Concludiamo infine coi social della Lega, sezione della città: ancora nessuna menzione del “bagno con Salvini a Civitanova Marche”.

Siamo infine al 14 Agosto, e nessun giornale locale parla dell’evento.

Come ultima e finale prova il finto poster riporta come indicazione di provenienza l’account X “salvinimi”, nickname associato all’account un tempo chiamato “Salvini Parody” ed ora ribattezzato “T.W.I.T.T.E.R. X+X²+Y²=49 profilo parodia” nel tentativo di evitare reclami e che nel nickname contiene il riferimento al meme dei “49 milioni”, spesso usato in opposizione e derisione contro la Lega di Salvini.



Tutto questo ci porta a ritenere che chi crede qualcosa sia “proprio vero” perché lo ha visto su Internet stia compiendo un tragico errore.

Non esiste quindi alcun “bagno con Salvini a Civitanova Marche”, e il manifesto è stato creato col fotoritocco, lavorando sulla reale festa del Patrono dove vi sarà il DJ Set di Gabri Tosoni e Dani Angelini.

Peraltro vi sconsigliamo di telefonare ai numeri di telefono indicati nel post (che abbiamo censurato) per molestare chi risponderà.

AGGIORNAMENTO: La fonte originale del post X ha cancellato dopo la pubblicazione di questo articolo. Il messaggio era stato comunque ricaricato in almeno tre occasioni, ovvero qui, qui e qui, proseguendo la sua viralità. Viralità aumentata dal fatto che una delle ricondivisioni è passata per la testata “Dagospia“, fornendo quindi credibilità al post.

