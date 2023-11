I gatti hanno espressioni facciali: e la scienza è entrata in un cat café, uno di quei luoghi in cui puoi prendere un cappuccino circondato da felini in cerca di una casa e di un amico umano che se ne prenda cura per scoprirlo.

Per essere precisi, nel Cat Café Lounge di Los Angeles per uno studio pubblicato su Behavioural Processes (Science Direct).

Potreste pensare ad un futuro premio IgNobel per la divulgazione di cose buffe e inusuali, ma in realtà lo studio ha radici e motivazioni perfettamente serie e condivisibili.

I gatti hanno espressioni facciali: la ricerca in un Cat Café

La premessa è infatti essenziale e comprensibile a chiunque conosca un briciolo di etologia. Il felino selvatico è un predatore non gregario, solitario e scarsamente sociale. Ha bisogno dell’espressività come un misantropo avrebbe bisogno di un cellulare connesso ai social network sostanzialmente, eppure lo studio di quasi 200 minuti di girato nel Cat Café Lounge, riguardanti le interazioni tra i gatti e i gattini ospiti del locale ha dimostrato la presenza di ben 26 movimenti facciali combinati in 688 espressioni di cui 354 usate in contesti di affiliazione e comunicazione con altri gatti.

Qualcosa nel processo di domesticazione, oltre a creare le diverse specie feline domestiche che conosciamo, ha sviluppato nelle stesse un’attitudine maggiore alla comunicazione sia verso gli umani che tra esemplari felini.

Un po’ come un essere umano ad un colloquio di lavoro, i gesti amichevoli prevedono movimento di orecchiette e baffi in direzione dell’interlocutore, mentre in caso di azioni aggressive il gatto tenderà a volgere il musetto lontano.

Tutto questo conferma il gatto come un animale espressivo, quasi, anche se non del tutto al livello dei primati (che li superano di un centinaio di espressioni) e porta la scienza in luoghi più simpatici e contesti più allegri.

Si spera che l’attenzione per il Cat Café possa portare molti gatti a trovare una loro casetta.

Foto di copertina dalla pagina internet del Cat Café Lounge.

