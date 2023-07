Grandine a Milano e palle di ghiaccio con bario, stronzio e alluminio: lo dice mio cugino

Ci risulta che sia stata rilanciata questa mattina la catena con la grandine a Milano, in cui si parla di palle di ghiaccio con bario, stronzio ed alluminio. Un post virale che gira soprattutto sulle bacheche di chi sostiene da tempo teorie a favore non solo delle scie chimiche, ma anche dei fenomeni climatici indotti dall’uomo. Non è un caso che nella serata di lunedì abbiamo già parlato di questa storia con un primo articolo. Si tratta di complottismo, ma a conti fatti anche di una notizia con “nessuna fonte“.

Come rispondere a chi parla di grandine a Milano e palle di ghiaccio con bario, stronzio e alluminio

Lecito chiedersi come si possa rispondere a tutti coloro che ricondividono la denuncia sulla grandine a Milano e sulle fantomatiche palle di ghiaccio con bario, stronzio e alluminio. Se non altro perché gli autori di questi post, nel goffo tentativo di rafforzare le proprie tesi, evidenziano sempre che il verdetto sarebbe arrivato da un fantasioso laboratorio. Nessuno nomina il centro in questione, ma soprattutto nessuno ci mostra le analisi, come evidenziato da alcuni utenti sui social:

“Io seguo molti complotti e non mi stupisco più di nulla, ma la grandine così c’è sempre stata, già negli anni 70 e ’80 e ’90 capitava. Niente di che”;

“C’è un documento che attesta la presenza di questi elementi chimici nella grandine? C’è una denuncia?”;

“Tutte chiacchere ‘un conoscente mi ha detto’, ‘ho un amico che’, ‘un amico dell’amico’. Tutti che parlano e riportano frasi a caso. Nessuno che abbia qualcosa di ufficiale”;

“Tutti che hanno l’amico che ha trovato il grafene dentro ma nessuno ha un pezzo di carta con i risultati. Ovviamente i laboratori hanno aperto per loro durante la notte e hanno già i risultati”.

Dunque, non ha senso parlare di grandine a Milano e palle di ghiaccio con bario, stronzio e alluminio, nel momento in cui queste persone non hanno fonti alle proprie spalle. Qualora qualcuno dovesse essere in grado di fornirci il nome del laboratorio in questione, sarà nostra premura contattare la struttura ed approfondire ulteriormente la vicenda.

