Giunto il turno di Emma Bonino morta oggi: solito escamotage in giro

Pare essere arrivato il turno di Emma Bonino morta oggi, con il solito escamotage in giro sul web. In queste ore sta circolando su Facebook un post ingannevole che riguarda Emma Bonino, lasciando intendere come l’ex senatrice sia morta. Si tratta di un’immagine in cui la Bonino viene ritratta con il suo ormai immancabile turbante e con la didascalia “E’ finita”.

Dopo i sondaggi politici del passato, oggi tocca smentire nuove voci su di lei. In molti hanno condiviso tale post pensando alla morte di Emma Bonino, ma si tratta assolutamente di una notizia falsa. La politica italiana infatti non è scomparsa, ha sicuramente combattuto una delle battaglie più complicate della sua vita dopo il tumore ai polmoni, ma ora può definirsi guarita.

L’annuncio della sua guarigione era stato fatto lo scorso ottobre durante la trasmissione Belve di Francesca Fagnani, qui ha parlato con grande sollievo di essersi liberata di questo male che l’aveva accompagnata per ben otto anni. Con il post che invece sta girando sui social in queste ultime ore, sembra proprio che Emma Bonino sia morta, ma è invece doveroso fare chiarezza su tale questione.

Tanti sono stati gli utenti che hanno commentato questo link ingannevole pensando proprio alla scomparsa dell’ex senatrice della Repubblica Italiana. Come sempre invece si è trattato di un post attira click per avere maggiore visibilità, lasciando credere come per Emma Bonino non ci sia stato più nulla da fare. Da combattente qual è, invece, la Bonino è ancora molto attiva in campo della politica, sempre pronta a far valere le proprie idee.

Ad ormai 74 anni e con un tumore alle spalle, Emma Bonino è più viva che mai e non ha intenzione di mollare ciò in cui ha sempre creduto. Bisogna quindi come sempre fare attenzione a ciò che si legge in rete e sui vari post pubblicati soprattutto su Facebook, dove il più delle volte spuntano notizie che cercano di ingannare l’utente medio, dando vita poi alla più classica delle bufale. Emma Bonino non è morta. Insomma, è arrivato il turno di Emma Bonino morta oggi, con il solito giochino riscontrato in giro.

