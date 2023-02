Fedez insulta Chiara Ferragni per aver nominato sua madre: la bufala satirica non colta

Difficile a dirsi, ma in tanti davvero non hanno colto la bufala della fantomatica storia Instagram con la quale Fedez avrebbe insultato Chiara Ferragni per aver menzionato sua madre. Un virgolettato storico, che ancora oggi è base di meme e video satirici, visto che ci riferiamo ad un’accessa discussione televisiva tra Zequila e Pappalardo. I due, infatti, si scontrarono su Rai 1 dopo un’edizione dell’Isola dei Famosi.

Fedez sarebbe arrivato ad insultare Chiara Ferragni per aver nominato sua madre: la citazione genera una bufala satirica non colta

Lo sfogo di Zequila arrivò proprio nel momento in cui l’altro concorrente nominò sua madre in modo inopportuno, scatenando uno scontro che ha fatto la storia della tv nell’epoca dei reality. Qualcuno ha creato la grafica di una presunta storia pubblicata da Fedez, con la quale il rapper televisivo avrebbe utilizzato le stesse parole pronunciate da Zequila circa 20 anni fa per dirne quattro a Chiara Ferragni. Basta questo parallelismo per comprendere che siamo al cospetto di una bufala. Magari satirica, ma pur sempre una bufala. Che è quello che a noi interessa maggiormente.

Ora, che Fedez e Chiara Ferragni siano troppo esposti sui social è opinione comune, visto che i rispettivi follower conoscono vita, morte e miracoli di entrambi. Arrivare a pensare che lui abbia utilizzato Instagram per sfogarsi in questo modo verso sua moglie, però, è un po’ troppo. Nonostante il post sia nato per strappare un sorriso al pubblico, il problema si viene a creare nel momento in cui una percentuale più o meno significativa di persone finisce per crederci.

Dunque, il nostro lavoro in questo frangente è molto semplice. lI meme satirico si è trasformato in bufala, alla luce delle reazioni di alcuni utenti. Fedez non ha mai insultato Chiara Ferragni per aver tirato in ballo sua madre, in merito alla presunta crisi tra i due.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.