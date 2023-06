“Fa causa ai suoi genitori per averla fatta nascere senza il suo consenso”, questa la notizia pubblicata da alcune testate online, anche italiane.

La storia è quella di Kass Theaz, tiktoker di Hoboken (New Jersey) che con il suo video virale sta facendo parlare di sé. In realtà il contenuto in questione è apparso sulla bacheca di Kass Theaz nel 2022 – come ricorda il New York Post – e sul suo profilo troviamo tanti video sull’argomento. La sua storia ha fatto il giro del mondo e, addirittura, Kass avrebbe vinto la causa ottenendo dai genitori un pagamento di 5000 dollari mensili.

Fa causa ai genitori per essere nata senza consenso?

Come detto in apertura, dal suo account @isatanstared su TikTok Kass Theaz ha raccontato questa storia già nel 2022, ma negli ultimi giorni la notizia è diventata virale in quanto la ragazza avrebbe vinto la causa contro i genitori ottenendo un pagamento di 5000 dollari mensili.

A dare la notizia, sostanzialmente, è soltanto la tiktoker sul suo profilo con un video pubblicato nell’agosto 2022. Nel filmato vediamo la ragazza ballare felice mentre festeggia la decisione del tribunale. Nei fatti, la notizia non è riportata da alcuna testata internazionale, se non nei casi in cui viene citato l’account di Kass.

Se digitiamo il suo nome nei motori di ricerca ci imbattiamo in un articolo pubblicato su PolitiFact, un sito dedicato al fact checking, in cui viene smentita un’altra notizia che riguarda proprio Kass Theaz. In quell’occasione, infatti, la tiktoker si spacciava per la nipote di Joe Biden.

Chi è realmente Kass Theaz?

La risposta è nella bio dell’account su TikTok in cui si legge a chiare lettere “satire account“, un dettaglio preso in considerazione anche da Politifact.

La sua storia è stata ripresa anche dai fact checker ungheresi di Telex, che nel loro articolo dedicato specificano che l’intera storia raccontata da Kass Theaz è una trollata nella quale sono inciampati tantissimi account, comprese le testate di tutto il mondo.

Il suo profilo è dunque orientato interamente sull’intrattenimento. Addirittura a più riprese Kass sostiene che le donne incinte dovrebbero rivolgersi ai medium per parlare col feto e capire se questo voglia venire al mondo.

Conclusioni

Come fanno notare altri fact checker internazionali, le uniche fonti delle notizie riportate sono i video pubblicati da Kass Theaz, che comunque gestisce un account satirico.

Parliamo di bufala, quindi, perché numerose testate hanno riportato la notizia come vera anziché precisare che si tratta di una delle tante trollate dell’account @isatandstared.

