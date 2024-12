Siamo abituati ai titoli clickbait da parte di giornali poco reputabili, per questo tende a darci un certo fastidio vedere quando questo accade su giornali importanti, come La Repubblica

Cosa pensereste leggendo “Morto a 66 anni Rey Mysterio, leggenda del wrestling”, senza alcun dettaglio?

Pensereste al famoso wrestler Rey Mysterio, ma il sottopancia vi ricorda che “Il nipote combatte in Wwe” e solo cliccando all’interno del testo vi rendete conto che si parla di Rey Mysterio senior, zio del celebre wrestler.

È morto Rey Mysterio, però il senior: perché evitare i titoli clickbait

C’è chi ha messo direttamente nel titolo Rey Mysterio Sr., come Sky TG24, mentre MowMag giustamente bacchetta quel genere di informazione “pret a porter”, basata sull’ansia di uscire per primi, viralizzare per primi, far cliccare per primi, tirare fuori il titolo che scandalizza e indigna.

Non è la prima volta che vediamo la stampa nazionale cedere alle tentazioni: un virgolettato inventato qui, un titolo clickbait là… a volte l’ansia di voler primeggiare tende a oscurare l’amore per la verità.

L’indignazione, ma anche il dolore, vendono.

Oltretutto, ci è stata inviata in redazione un’anteprima relativa ad una precedente iterazione dell’articolo con Mysterio Jr.

E il condivisore compulsivo medio, il cliccatore seriale, secondo voi legge? E come si comporta con la foto di Rey Mysterio Jr.?

