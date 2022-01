È morto Bob Saget, addio alla voce narrante di How I Met Your Mother

A soli 65 anni è morto Bob Saget. La notizia è comparsa sulla stampa internazionale nelle ultime 10 ore. Secondo TMZ, in contatto con l’ufficio dello sceriffo della contea di Orange, le cause della morte dell’attore e comito statunitense sono ancora ignote. Ciò che è noto è che Bob Saget – come riporta anche Ansa – al momento della morte si trovava presso il Ritz Carlton Hotel di Orlando.

La polizia e i soccorritori sono stati chiamati dallo staff dell’albergo intorno alle 16 di domenica 9 gennaio, dopo che i responsabili della sicurezza hanno trovato l’attore privo di sensi all’interno della sua stanza. Bob Saget è stato dichiarato morto sul posto, ma sulle cause del decesso c’è ancora riservatezza.

Il suo ultimo post sui social risale a ieri mattina, 9 gennaio, poche ore prima della morte. Bob Saget si trovava a Ponte Vendra Beach per una tappa del suo I Don’t Negative Tour.

Bob Saget era noto per essere la voce narrante di How I Met Your Mother, ma soprattutto per aver recitato nella serie TV Full House andata in onda tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Ancora, Bob Saget aveva recitato nella serie televisiva Gli Amici Di Papà.

