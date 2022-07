Diramati i dettagli dei 4 procedimenti extra sui fratelli Bianchi: aggressioni dal 2018

Stanno venendo a galla ulteriori dettagli in merito ai procedimenti che con ogni probabilità vedranno i fratelli Bianchi protagonisti nei prossimi mesi, a conferma di quanto vi avevamo riportato la scorsa settimana con un altro articolo. In particolare, dopo la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Willy, c’è un quadro giudiziario che clamorosamente potrebbe peggiorare ulteriormente per Marco e Gabriele. Al punto che in queste ore sono emersi ulteriori dettagli sulle questioni aperte.

Cosa sappiamo sui quattro procedimenti extra per i fratelli Bianchi iniziati anni fa

Un importante contributo in merito ci arriva direttamente da Il Corriere della Sera, secondo cui i quattro procedimenti extra sui fratelli Bianchi di cui tanto si parla in queste ore, a conti fatti nascono da aggressioni del 2018. Nel dettaglio, si parla di un pestaggio di un 25enne di Lanuvio che risale proprio a quel periodo, con la vittima finita all’ospedale con una prognosi di 30 giorni.

Dopo quell’episodio, i fratelli Bianchi sono stati protagonisti di una rissa per motivi futili, a quanto pare finita in pestaggio ad un ventenne di Velletri e ad un ragazzo di origine marocchina. In terza istanza, abbiamo anche un presunto processo per lesioni nei confronti di un ventiduenne originario del Gambia. In quel caso, a finire nel mirino degli inquirenti pare sia stato il solo Marco Bianchi. Al contrario, Gabriele è sotto accusa per aver procurato lesioni ad un quarantenne indiano nel 2019. Abbiamo usato il tag “precisazioni”, in quanto l’avvocato dei due giovani non ha ancora commentato tutte queste notizie.

Ecco perché, in attesa di ulteriori approfondimenti su questa vicenda e su questa serie di accuse, è giusto essere prudenti. Staremo a vedere quali saranno le dichiarazioni del legale dei fratelli Bianchi, il quale ha fatto sapere che a giorni dovrebbe essere diramata una nota ufficiale per tutti i Media interessati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.