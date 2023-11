De Laurentiis litiga con il procuratore di Rudi Garcia prima dell’esonero: bufala sul video del 2016

Su WhatsApp dicono oggi che “De Laurentiis litiga con il procuratore di Rudi Garcia prima dell’esonero“, ma a quanto pare si tratta di un video del 2016. Basti pensare all’articolo pubblicato a suo tempo da Il Corriere. Aria sicuramente molto tesa in casa Napoli con Garcia che sembra avere le ore contate e De Laurentiis sta cercando di capire come muoversi in vista della ripresa del campionato dopo la sosta.

Filmato secondo cui De Laurentiis litiga con il procuratore di Rudi Garcia prima dell’esonero, ma è un contenuto del 2016

Dopo le bufale del passato in merito alla vendita della società, oggi abbiamo una notizia fuori contesto. A tal proposito però sta circolando sul web una notizia falsa, si parla di un video in cui De Laurentiis litiga con il procuratore di Rudi Garcia prima dell’esonero. Questa è la didascalia che sta circolando a proposito di questo video, ma c’è un aspetto da dover chiarire a riguardo, perché è vero che si nota un De Laurentiis piuttosto inviperito nei confronti di una persona presente in tribuna, ma è un video che risale al 2016.

Qualcuno ricorderà come ci fu quest’episodio particolare prima del match tra il Napoli e l’Atalanta al San Paolo, con De Laurentiis infastidito dall’insistenza di un tifoso piuttosto invadente. Qui ci fu un diverbio e si arrivò quasi alle mani, un video quindi reale, ma che qualcuno ha cercato di riportare in auge per diffondere una notizia falsa. Non si tratta infatti assolutamente di De Laurentiis che litiga con il procuratore di Rudi Garcia prima dell’esonero.

Il video è vecchio e ritrae il presidente del Napoli in atteggiamenti non proprio edificanti nei confronti di un tifoso partenopeo. Sappiamo del carattere piuttosto fumantino del presidente del Napoli, un vero e proprio personaggio che non ha peli sulla lingua ed ha avuto modo in passato di litigare con tante persone, anche suoi vecchi allenatori, ma la situazione non è mai degenerata come si voglia far credere con questa notizia falsa.

Sicuramente Rudi Garcia ha ormai le valigie pronte, nessuno si attendeva la sconfitta in casa contro l’Empoli, una mazzata in un inizio di stagione alquanto complicato per i campioni d’Italia. Troppe partite sbagliate dal Napoli ed ormai la stagione sembra già compromessa e mancherà poco per l’annuncio dell’esonero di Garcia. Dunque, inventata e fuori contesto la storia secondo cui De Laurentiis litiga con il procuratore di Rudi Garcia.

