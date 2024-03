Dal gruppo WhatsApp delle mamme alla rissa: in 7 inchiodate dalle videocamere di sorveglianza

Il passo è breve dal gruppo WhatsApp delle mamme alla rissa, visto che in sette sarebbero state inchiodate dalle videocamere di sorveglianza. Il gruppo mamme di WhatsApp di una classe è degenerato così tanto da scatenare una vera e propria rissa davanti scuola. Sembra l’inizio di una barzelletta, una notizia inventata, ma invece è successo realmente nel quartiere di Scampia, in provincia di Napoli.

Si passa dal gruppo WhatsApp delle mamme alla rissa: in 7 riprese dalle videocamere di sorveglianza a Napoli

Altro che WhatsApp utilizzato per gli auguri della festa del papà, come osservato nei giorni scorsi. Si sa quanto sia a volte complicato gestire un gruppo mamme di WhatsApp, soprattutto quando di mezzo ci sono i propri figli, ma quanto accaduto a Scampia ha davvero dell’incredibile. Secondo la ricostruzione di RaiNews, sette donne sono state denunciate per rissa, mamme che si sono ritrovate davanti la scuola dei propri bambini ed hanno iniziato a suonarsene di santa ragione.

Solo l’intervento dei Carabinieri ha sedato gli animi, ma le donne sono state riconosciute da alcune telecamere e sono state prontamente denunciate. Il tutto è nato dal solito gruppo mamme di WhatsApp e dal mancato rispetto di una di queste mamme ai turni prestabiliti per la partecipazione alle attività didattiche. L’Istituto di Scampia infatti offre la possibilità a due mamme, una volta a settimana, di partecipare alle attività didattiche e monitorare l’andamento dei propri figli a scuola.

Chiaramente c’è un turno da rispettare, ma una di queste mamme ha deciso di modificare il suo, senza il consenso delle altre partecipanti. Quando la cosa è stata poi riportata sul gruppo mamme di WhatsApp, ecco che sono iniziate a volare parole grosse. Il problema è che la discussione è avvenuta anche davanti scuola, degenerando. Si è infatti generata una vera e propria rissa tra sette mamme, calci e pugni che purtroppo sono avvenuti sotto gli occhi dei bambini.

Una bruttissima scena a cui assistere e che è stata interrotta solo nel momento in cui i Carabinieri si sono presentati sul posto. Tra l’altro la caserma è situata proprio di fronte la scuola dov’è avvenuta tale rissa. Per queste mamme la denuncia è stata inevitabile. Dunque, fa discutere il passaggio dal gruppo WhatsApp delle mamme alla rissa, dopo che sette madri sono state riprese dalle videocamere di sorveglianza.

