Come sta Fedez: smentita definitiva sul divorzio con Chiara Ferragni

In tanti si chiedono come sta Fedez, a maggior ragione dopo la sua ultima storia Instagram ormai non più raggiungibile, con la quale ha annunciato a tutti di essersi preso un break dai social. L’occasione è stata utile per smentire anche i fantomatici problemi con Chiara Ferragni, nonostante in tanti stiano ancora alimentando le voci sul loro divorzio dopo quanto avvenuto nel corso della serata finale al Festival di Sanremo. Proviamo a vederci chiaro, dopo aver gettato acqua sul fuoco, nei giorni scorsi, in merito alla sua mancata presenza durante la presentazione di LOL 3.

Si chiedono ancora come sta Fedez: arrivata la smentita definitiva sul divorzio con Chiara Ferragni

Un contributo importante, per chi si chiede come sta Fedez, arriva dagli account social di Novella 2000, i cui scatti ritraggono il presentatore spensierato e felice nel corso di una gita fuori porta con la sua famiglia. Ovviamente, non poteva mancare Chiara Ferragni, a testimonianza del fatto che gli eventuali problemi di coppia tra i due siano ormai superati secondo le informazioni trapelate proprio in questi giorni.

Qualcuno ha messo in discussione lo stato di salute di Fedez, sia per il vecchio tumore al pancreas raccontato in modo approfondito a suo tempo dal diretto interessato, sia per un recente video in cui non è apparso sé stesso. Problemi di balbuzie che hanno innescato tante speculazioni, ma che ad oggi non hanno portato ad alcuna conclusione degna di interesse. Insomma, l’account Instragram della nota rivista lascia intendere che la famiglia più social d’Italia stia lentamente tornando alla normalità dopo i turbolenti giorni di Sanremo.

Nessuno può sapere come sta Fedez, ma il contributo di oggi è utile quantomeno per smentire tutte le indiscrezioni che riguardano il presunto ed immimente divorzio con Chiara Ferragni, dopo settimane di gossip come sempre fine a sé stesso.

