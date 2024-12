Cina: uomo ruba oltre 500mila dollari per darli alla sua streamer favorita (4 milioni di yuan): questo il caso del giorno che dimostra come le norme particolarmente restrittive del governo Cinese contro la dipendenza da videogames e social media apparentemente nulla possono per arginare il fenomeno.

Noi abbiamo streamer e influencer, loro una massiva presenza di Key Opinion Leader: potremmo considerarli streamer altamente specializzati in un singolo argomento o settore. L’equivalente del nostro influencer di settore: pensate a esempio a streamer come 8 Bit Guy, Techmoan ed MVVBlog che si occupano in via quasi esclusiva di musica e tecnologia.

Con la differenza che nell’ecosistema cinese, puoi comodamente vivere dei guadagni da KOL, anzi farlo con una certa agiatezza.

Cina: uomo ruba oltre 500mila dollari per darli alla sua streamer favorita (4 milioni di yuan)

Uno dei punti forti dei KOL, immortalati anche in diverse opere di fantasia giapponesi e coreane, è l’integrazione verticale tra il pagamento e l’interazione: un video viene trasmesso in streaming, e in diretta i fan pagano per avere i consigli del guru o semplicemente un saluto o avere l’occasione di sostenere il canale.

Un operaio di una società di ferramenta a conduzione familiare, del quale sappiamo solo parte del nome, Hong, si è invaghito di una KOL.

Dichiarerà alla stampa locale di volere che lei lo chiamasse “fratello” (in Cina, un termine usato per una persona di età maggiore che consideri comunque con affetto e reverenza: un po’ come “papi”, ma con meno connotati sessuali) nella chat pubbblica dopo le donazioni, per cui all’inizio aveva semplicemente deciso di prelevare soldi dai fondi familiari.

Finendo così coi fondi tagliati e costretto, secondo quanto descritto dalla stampa, a vivere di pane e acqua. Il suo secondo piano era continuare a lavorare nell’impresa familiare, rubando però parte da ogni consegna di rame per andarsela a rivendere come rottame.

Scoperto, il buon Hong che aveva inizialmente confessato solo due furti ne ha ammessi almeno 40, arrivando alla somma di 4 milioni di yuan in tutto dati alla sua KOL del cuore, per un totale di 550k dollari.

Nessuna fonte riporta se la KOL ha restituito parte della somma.

