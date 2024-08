Tutti ricorderanno il filone dei Chuck Norris Facts, anche pubblicati in libri. Tutti tranne pare i professionisti dell’informazione, che hanno deciso di prenderne uno di autore troppo sul serio e farci una notizia (pubblicata qui e qui).

Partiamo quindi da due concetti base: Chuck Norris solleva 200 chili solo nei Chuck Norris Facts, e gli stessi sono una raccolta di aneddoti inventati (e inizialmente contrastati, ma poi approvati dal noto attore e praticante di arti marziali) diffusi su Internet a partire dai primi anni del XXImo secolo (con qualche segnale di inizio negli anni ’80).

Chuck Norris solleva 200 chili: i Chuck Norris Facts presi troppo sul serio

Il record mondiale di curl con bilanciere (il tipo di sollevamento mostrato da Chuck Norris) è misurato a 114 Kg: un peso di praticamente il doppio sarebbe incompatibile con l’esistenza umana.

Il che è esattamente il punto dei Chuck Norris Facts, raccolte umoristiche di “notizie su Chuck Norris”. Aneddoti assurdi, ma presentati per veri, che rendono Chuck Norris una specie di divinità scesa in terra.

Il prologo era già successivo alle prime apparizioni cinematografiche del divo: nella versione americana e internazionale di un videogame per Mega Drive ispirato alla storia di Ken il Guerriero infatti il Chuck Kune Do, disciplina marziale inventata da Chuck Norris, viene usata come sostituto della Sacra Gemma di Hokuto, tecnica di Kaioh, il più potente nemico di Ken il Guerriero nella storia del franchise.

Negli anni 2000 vi fu così un’esplosione, con aneddoti tipo “Chuck Norris ha contato più volte fino all’infinito”, “Chuck Norris ha Aperto quella porta“, “Chuck Norris non ha un mento, ha un pugno sotto la barba”, “Chuck Norris è stato fotografato dall’autovelox abbracciato al suo SUV”, “Le lacrime di Chuck Norris possono curare ogni malattia, ma lui non piange”, “Il destino di ognuno di noi è stato scritto da Chuck Norris” e cose del genere.

All’inizio Chuck Norris ha contrastato la proliferazione dei miti va detto: dapprima ha dichiarato che essi sottraevano attenzione alla sua biografia reale, poi ha cercato di citare in giudizio una casa editrice rea di pubblicare i “facts” arricchendosi sul suo nome e immagine per poi decidere di unirsi anche lui al filone, rinunciare alla causa e cominciare a produrre, pubblicare e diffondere “facts” in proprio, raccogliendo cento e uno “fattoidi” approvati da lui stesso.

Come si è dimostrato Chuck Norris, con l’aiuto di pesi giocattolo, continua ad oggi a produrre facts.

Potremmo però dire che i professionisti dell’informazione non sono caduti in una bufala ma è Chuck Norris che decide cosa sia vero e falso.

