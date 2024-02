Chanel Totti è la nuova fidanzata di Mario Balotelli, pronti al matrimonio: bufala palese oggi

Chanel Totti sarebbe la nuova fidanzata di Mario Balotelli ed entrambi sarebbero pronti al matrimonio, ma è una bufala palese quella di oggi. Su TikTok sta circolando da giorni un video diventato virale riguardante Mario Balotelli che passeggia mano nella mano con Chanel Totti. Immediatamente però, guardando le immagini, si nota come la ragazza che si trova insieme a Balotelli non sia assolutamente la figlia di Francesco Totti.

Chanel Totti nuova fidanzata di Mario Balotelli con matrimonio in vista: bufala evidente oggi

Ennesima fake news sulla famiglia Totti, come constatato in passato sul nostro sito. Si tratta quindi di una fake news che sta circolando e che qualche utente meno attento sta contribuendo a diffondere sul web. Il video ritrae realmente Mario Balotelli che circola per le strade di Roma mano nella mano con una bella ragazza bionda, ma risulta essere subito evidente come non sia Chanel Totti.

Intanto la fake news è diventata in poco tempo virale, con diversi utenti che hanno creduto che fosse reale. La misteriosa ragazza bionda non è chiaramente Chanel Totti, ma si tratterebbe di Francesca Monti, la nuova fiamma di Mario Balotelli che ormai da qualche mese sembra fare coppia fissa con l’ex calciatore della Nazionale Italiana. Bisogna fare chiarezza su questa questione perché purtroppo diversi utenti hanno creduto a questo video virale su TikTok in cui si parla di Mario Balotelli mano nella mano con Chanel Totti.

La ragazza nel video non è la figlia di Totti che invece continua a viversi la sua storia d’amore con Cristian Babalus, anzi i due su TikTok spesso pubblicano contenuti insieme, dimostrando come la loro relazione stia andando a gonfie vele.

Tra l’altro Babalus ha una figlia di un anno avuta dalla recente relazione con un’altra tiktoker molto seguita, Martina De Vivo, la quale ha accusato proprio Chanel Totti di essere l’artefice della fine della sua storia d’amore con Cristian. Chanel Totti sta vivendo quindi la sua prima storia d’amore importante con il giovane Cristian e qui non c’entra assolutamente nulla Mario Balotelli. Come spesso accade, TikTok è il covo di tante fake news e purtroppo sempre più utenti si lasciano abbindolare.

Dunque, non credete alla storia di Chanel Totti nuova fidanzata di Mario Balotelli, al punto da essere pronti al matrimonio, dopo la bufala di oggi.

