Il bacio tra Totti e Noemi Bocchi è l’ennesimo fake di chi ce l’ha con Ilary Blasi

Sta facendo il giro del web la foto di Francesco Totti, intento a dare un bacio a Noemi Bocchi. Apparentemente, si tratterebbe della prima uscita pubblica coi due ritratti insieme, dopo la separazione annunciata dall’ex Capitano della Roma da Ilary Blasi. Le cose non stanno come sembrano, in riferimento a quanto abbiamo raccolto a proposito dello scatto che trovate ad inizio articolo, a testimonianza del fatto che in questa fase qualcuno sta cercando con tutte le proprie forze di gettare benzina sul fuoco.

Chiarimenti sul bacio tra Totti e Noemi Bocchi: altro o fake di chi ce l’ha con Ilary Blasi

Ne abbiamo parlato già la scorsa settimana con un altro pezzo. La storia relativa al bacio immortalato in una foto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi rientra nel trend che vede alcuni utenti sui social e, peggio ancora, specifiche testate, alla costante ricerca di gossip e polemiche. Perché riteniamo giusto parlare di precisazioni in merito al presunto bacio tra Totti e Noemi Bocchi e per quale ragione menzioniamo l’ennesimo fake di chi ce l’ha con Ilary Blasi? La risposta e semplice.

Se per un istante avete creduto che fosse stato pubblicato un bacio tra Totti e Noemi Bocchi, magari per fare un dispetto alla stessa Ilary Blasi, allora siete molto ingenui. Lo scatto è vecchio, ma soprattutto riguarda la coppia separate, come potete facilmente constatare su Instagram. Qualcuno ha pensato di sfruttare la parziale somiglianze tra le due donne per alimentare pettegolezzi e fake news post separazione, come spesso avviene in questi casi.

Per queste ragioni il fantomatico bacio tra Totti e Noemi Bocchi lo abbiamo definito quest’oggi come l’ennesimo fake di chi ce l’ha con Ilary Blasi, sperando che finalmente ad entrambi possa essere garantita la giusta privacy e serenità nel corso delle prossime settimane. Come è giusto che sia.

