Grazie ad un post X i “biologi da tastiera” scoprono l’esistenza della peluria sulle mani. E non gli bastava che la salva di bufale (politicamente orientate, spesso) su Imane Khelif siano state brutalmente spezzate dalla sua vittoria olimpica e dalla denuncia sporta dalla stessa.

L’ordine di scuderia è insistere, insistere e insistere. Accordarsi ad ogni post che possa remotamente dargli ragione con la tecnica provata del complottista che quando incontra 100 post che gli danno torto ed uno che gli dà ragione dichiara che l’ultimo è quello buono e gli altri sono scritti dalle “pecore del mainstream” e flagellare il proverbiale cavallo morto.

“Biologi da tastiera” scoprono la peluria sulle mani: ancora bufale su Imane Khelif

In un post estremamente ingrandito si vede qualcosa che sembra l’ombra della peluria sulle nocche di Imane Khelif, quindi per gente che negli anni è passata dalla virologia alla biologia, dalla storia dell’arte e delle religioni alla sessuologia spicciola, è la prova che Imane Khelif debba essere un uomo bugiardo, e che non abbiamo più bisogno dei “documenti segreti, anzi segretissimi” di Kremlev perché, moderni Cetto La Qualunque, abbiamo visto il Pilu.

Se così fosse, gli estetisti di tutto il mondo sarebbero falliti.

“La presenza di peli sulle mani è una caratteristica che interessa sia il genere maschile che femminile: la densità e visibilità da persona a persona, ma l’ipertricosi può manifestarsi in diverse aree del corpo, mani comprese, ed è influenzata fattori come genetica, ormoni e condizioni di salute sottostanti.”

Conferma letteralmente il primo centro estetico autorizzato e comprovato reperito, e basta cercare pareri di medici ed estetisti per scoprire, ad esempio qui, qui e qui che la peluria non prova che siamo di fronte ad un “uomo transessuale”

Ovviamente.

Inoltre, secondo diversi studi (di cui uno reperibile qui) per quanto la peluria sulle falangi o sulle nocche sia più comune nell’uomo è possibile in ambo i sessi.

A meno che non ci si dia standard fisici da film pornografico di terza categoria.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.