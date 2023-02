Attivisti vegani contro Masterchef, irrompono nel ristorante e imbrattano tutto

Un’irruzione di un gruppo di attivisti vegani contro Masterchef sta facendo molto rumore. È quanto accaduto a Madrid, nel quartiere Salamanca, poco prima che i clienti consumassero il pasto di San Valentino.

Autori dell’azione dimostrativa sono stati alcuni appartenenti al collettivo Futuro Vegetal. I giovani si sono introdotti nel ristorante e hanno imbrattato con la vernice nera e rossa – i colori della loro campagna – il logo Masterchef che imparava sulla parete.

Vegani contro Masterchef: cos’è successo

La vicenda è riportata dalla stampa locale. Il gruppo ha fatto irruzione all’interno di un ristorante del quartiere Salamanca di Madrid, in Spagna, dove i clienti erano attesi per il menu di San Valentino. Gli attivisti hanno imbrattato il logo Masterchef con vernice nera e rossa – colori del loro collettivo – mentre uno di loro apponeva adesivi con la scritta: “772 giorni per evitare il collasso climatico“.

L’azione dimostrativa è stata ripresa anche da un video.

L’azione rivendicata sui social

Il collettivo Futuro Vegetal ha rivendicato sui social l’azione postando le immagini della dimostrazione accompagnate dal messaggio:

Siamo all’inizio di una crisi alimentare globale.

L’industria del bestiame sta distruggendo gli ecosistemi che bilanciano il clima del pianeta. Cosa mangeremo quando il danno sarà irreparabile?

Oltre ad affrontare l’inimmaginabile crudeltà che gli animali stanno subendo, un cambiamento nel sistema agroalimentare è essenziale per la sopravvivenza climatica e per arginare le carestie globali.

Non smetteremo di lottare.

Le campagne di Futuro Vegetal mirano soprattutto a far cessare i sussidi all’industria zootecnica per poter spostare i fondi verso il settore agroalimentare per puntare ad un sistema ecologico fondato sulle piante.

