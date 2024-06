Apprensione per Giorgio Manetti di “Uomini e donne” oggi: soliti malintesi dalle stesse fonti

C’è non poca preoccupazione per Giorgio Manetti di “Uomini e donne” oggi, alla luce dei soliti malintesi che traggono orgine dalle stesse fonti di questo periodo. In pratica, come ormai noto, ci sono pagine Facebook che puntano palesemente sul clickbait, pubblicando la foto del personaggio più o meno famoso del giorno ed inserendo all’interno della stessa un’espressione “esca”. Nel caso del concorrente della trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi, abbiamo un generico “il funerale mercoledì”.

Inutile preoccupazione su Giorgio Manetti di “Uomini e donne” oggi: ancora malintesi tramite i soliti noti

Prassi seguita anche negli step successivi, visto che il link all’articolo viene posto solo nei commenti, con il pezzo che dice tutt’altro. Per farvela breve, in questo caso si fa riferimento ad un post pubblicato in passato sui social dallo stesso Giorgio Manetti, tramite il quale aveva riservato l’ultimo saluto ad un suo amico. Siamo a livelli di acchiappaclick molto vicini rispetto a quelli che abbiamo menzionato non molto tempo fa sul nostro sito, a proposito di Luca Carboni.

Dunque, tutta questa lunga premessa, soltanto per far presente a chi ci segue che non c’è alcun motivo per essere in apprensione e che tutte le illazioni su Giorgio Manetti di “Uomini e donne”, ad oggi, siano totalmente infondate. Il concorrente della trasmissione in onda su Canale 5 è vivo e vegeto ed allo stato attuale, per fortuna, non ci sono riscontri coi quali potremmo pensare il contrario. Il resto è solo materiale acchiappaclick che sempre più spesso prende piede sui social.

Resta il dato di fatto oggettivo sul fatto che Giorgio Manetti di “Uomini e donne” sia in piena salute da quello che ci risulta oggi 13 giugno. Staremo a vedere quale sarà il prossimo personaggio del grande schermo a finire sotto la luce dei riflettori sotto questo punto di vista.

