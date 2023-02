Animalista americana porta vitello sulla Piazza Rossa, arrestata: questo è il resoconto di una bizzarra giornata di protesta che ha coinvolto una cittadina Americana residente a Mosca con visto Turistico.

Nonché un vitello e la Piazza Rossa.

Animalista americana porta vitello sulla Piazza Rossa, arrestata

Secondo quanto rilanciato dalla TASS e confermato da Reuters l’attivista di 34 anni si è ritrovata condannata ad una sanzione pecuniaria di 20mila rubli (al cambio 285 dollari circa, 260 euro) per “protesta non autorizzata” e fino a due settimane di pena detentiva o servizi sociali per “resistenza a pubblico ufficiale”.

Il motivo? La stessa avrebbe comprato un vitello per salvarlo dal macello e in una bizzarra (ma va ammesso, abbastanza simpatica) protesta l’avrebbe portato a spasso nella Piazza Rossa allo scopo di fargli vedere “le bellezze di Mosca”.

Cosa poco gradita alle autorità Russe, intervenute per comminare la sanzione.

Nel 2019 la stessa attivista aveva compiuto una simile azione a Londra, comprando un porcellino e portandolo allo stesso modo a spasso per la capitale Inglese.

Quella volta la vicenda si concluse però col sequestro dell’animale, per le autorità inadatto a risiedere in una abitazione cittadina al chiuso e riassegnato ad una fattoria, all’aperto.

Questa volta la vicenda, peraltro resa complicata dai venti di guerra, si è conclusa con l’arresto in Russia. Ignoto il parere dell’Ambasciata Statunitense.

Foto di Copertina: Moscow, Red Square, di Vladj55

