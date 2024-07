La campagna elettorale di Trump non conosce pace: non bastava l’attentato in Pennsylvania, ci volevano anche tensioni nazionali e internazionali. Partiamo dalle tensioni nazionali: un uomo armato, apparentemente non collegato alla convention stessa, è stato ucciso dalla polizia durante una rissa.

L’uomo era un senzatetto rinomato del quartiere, colpito durante una rissa alla quale aveva partecipato armato di un coltello, in un clima ormai decisamente sin troppo infiammato.

Ancora tensione per Trump: uomo armato vicino alla convention, accuse internazionali da e verso l’Iran

Nelle ore in cui il senzatetto di Milwakee veniva colpito per essere finito in una rissa nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, partono le accuse da e verso l’Iran.

La CNN ha rivelato di aver ricevuto da fonti anonime contezza di un piano Iraniano per organizzare la morte del Tycoon per vendicare la morte del generale iraniano Qasem Soleimani.

L’Iran smentisce, dichiarando invece di voler trascinare Trump in un tribunale per rispondere di tale accusa, ma non di volerlo assassinare.

