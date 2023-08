La storia virale di oggi evidenzia due distorsioni che abbiamo visto sovente nella cronaca anche recente. La banalità del male unita alla banalità social: si compiono azioni orribili, sicuramente riprovevoli, eticamente e moralmente scorrette ancor prima di esaminare gli altri profili, e se le si riprendono.

Tutti abbiamo un cellulare in tasca, e tale oggetto rende la violenza macabro feticcio da esibire e mostrare, far girare agli amici. Anche se in questo caso chi ha mandato il video a Frosinone Today lo ha fatto a scopo di denuncia.

Ma noi proprio per questo il video non ve lo mostreremo.

Anagni: giovane uccide capretta a calci, i video sono arrivati online

Lo sfondo è un agriturismo di Anagni, un moderno “Pet Zoo”, dove gli animali sono abituati al contatto umano e vengono accostati dai turisti per qualche coccola e attenzione.

Nessuno si poteva immaginare, ma di questi tempi non poteva essere difficile presagire, che un diciottenne che festeggiava il compleanno con gli amici potesse decidere di “regalarsi” l’occasione di tempestare di calci l’animaletto fino a finirlo.

Scene raccapriccianti, in cui alcuni ragazzi si occupano di trasportare l’animale ed un terzo tira calci violenti, con rincorsa, con l’intenzione di far male e uccidere, nell’epoca in cui la violenza sui canali Telegram e WhatsApp diventa feticcio da distribuire.

Dopo la denuncia del proprietario della struttura si è aperto “omessa custodia o malgoverno di animale”, e Frosinone Today giustamente ricorda che il reato di “maltrattamento di animale” è punibile con l’arresto e una pena che oscilla tra i 3 e i 18 mesi di carcere o in alternativa una multa che varia dai 5000 ai 18 mila euro.

In ogni caso, siamo di fronte ad una deriva che va arginata.

