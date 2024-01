Adesso tocca ai beni non reclamati Amazon disponibili a soli 3 euro: ennesima truffa

Pare essere arrivato il turno dei beni non reclamati Amazon disponibili a soli 3 euro, in nome dell’ennesima truffa dell’ultimo periodo. Attenzione all’ennesima truffa che sta circolando in queste ore su Facebook e vede come protagonista il nome di Amazon. Si parla nel dettaglio di beni Amazon non reclamati da poter ricevere ad una cifra irrisoria di appena 3 euro.

Si parla molto oggi di beni non reclamati Amazon disponibili a soli 3 euro: occhio all’ennesima truffa

Vicenda che ha tante analogie con quella che abbiamo trattato in passato sul nostro sito. Il problema è che molti utenti si lasciano abbindolare pensando di aver fiutato un grande affare, ma queste sono le classiche truffe che invece rischiano di prosciugare il conto in banca. Il messaggio che sta circolando su Facebook sui beni Amazon non reclamati a 3 euro deve immediatamente far pensare ad una truffa e questo lo si può evincere da chiunque sia alle prese con acquisti online.

Non è mai accaduto che un’azienda di questo tipo, che vende prodotti online, rivenda a prezzi stracciati quei beni che per un motivo o un altro non siano più richiesti dall’acquirente. Qui infatti vige la regola del rimborso, è quindi impossibile che Amazon possa rivendere tali beni a prezzi stracciati, andrebbe a perderci un bel po’ di denaro. La truffa però funziona, perché chi non bazzica in questo campo si lascia abbindolare dallo slogan piuttosto appetibile, pensando di poter avere tra le mani un prodotto anche piuttosto costoso a soli 3 euro.

C’è però un ulteriore passaggio che deve far insospettire chi si approccia a questo tipo di truffa, infatti c’è sempre di solito un link dove inserire i propri dati ed è qui che va in atto poi l’inganno. I dati sensibili finiranno nelle mani dei truffatori che potranno agire indisturbati. Il metodo è sempre lo stesso, per questo bisogna accertarsi di ciò che si sta leggendo quando appaiono dei messaggi di questo tipo su Facebook o altri social.

La truffa dei beni Amazon non reclamati a 3 euro è solo una delle tante che circolano sul web e non è di certo la prima volta che il nome del famoso sito di e-commerce venga immischiato in tali situazioni. Stiamo alla larga dalla catena sui beni non reclamati Amazon disponibili a soli 3 euro, trattandosi della solita truffa.

