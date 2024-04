Addio Amazon Just Walk Out, lunga vita ad Amazon Dash

Non tutti sanno che Amazon Fresh, il servizio che in alcune località Italiane (come Roma) consente di comprare frutta, verdura e prodotti per la casa direttamente da Amazon, in America ha dei negozi fisici. Negozi basati sul servizio Just Walk Out.

Nelle intenzioni di Amazon Just Walk Out era semplice: entri, prendi la roba dagli scaffali, esci, ti arriva l’addebito direttamente sulla carta di credito o sul conto connesso all’app Amazon, di fatto trasformando i supermercati in un’estensione del commercio online.

Tutto a posto direte voi? Non proprio: alla fine Just Walk Out è stato già sostituito dal suo successore, Amazon Dash.

L’avventura era iniziata nel 2016, definita come un insieme di visione aumentata dai computer, machine learning e sensori: di fatto la capacità di usare un carello della spesa virtuale riempito semplicemente infilando oggetti nel proprio sacchetto della spesa.

Just Walk Out sembra essere già sorpassato: la sua dipendenza da telecamere piazzate in negozio, e il fatto che il machine learning comunque richiede un intervento umano sono stati dei grossi ostacoli.

Fonti esterne hanno parlato di una autentica legione di “cassieri da call center” in telelavoro dall’India che di fatto hanno sostituito i cassieri fisici, accusando di fatto la compagnia di aver inscenato una versione moderna dell’inganno dello “Scacchista Turco”, il prodigioso robot scacchista rivelatosi in realtà una marionetta controllata da uno scacchista umano in grado di movimento fluido e controlli facili e avveniristici dell’epoca.

Amazon ridimensiona fortemente l’addebito, parlando invece di “associati che verificano una minoranza di visite quando il sistema di visione computerizzata non può determinare l’acquisto con assoluta precisione”.

Di fatto comunque ammettendo che, sia pur non con la visione drammatica delle fonti esterne, Just Walk Out si dimostra una tecnologia vecchia di otto anni, che come tale mostra i suoi limiti.

E come tale è passibile di essere migliorata, se non superata.

Pregi e limiti del nuovo sistema

C’è un nuovo successore in arrivo, Amazon Dash Cart, basato ora su un carrello della spesa intelligente: fai il login dal tuo account (mediante un QR-Code), scansioni i prodotti direttamente con un lettore posizionato dove nei carrelli tradizionali solitamente compare la “seggiola per i neonati”, seggiola che ora comprenderà una bilancia per i prodotti a peso, l’equivalente fisico dei consigli per gli acquisti virtuali, il tuo carrello della spesa virtuale, sconti e modalità di pagamento.

Il tutto riducendo il numero di telecamere e sistemi di intelligenza artificiale (e controllo manuale) richiesto.

Anche Amazon Dash Cart non è perfetto: il suo limite principale è la dimensione del carrello.

Come evidenziato da Gizmodo, probabilmente una famiglia numerosa (pensate ad ecosistemi diversi dallo Statunitense, ad esempio se Dash Cart riuscirà dove il suo predecessore non è riuscito ad arrivare in Europa e in Italia) dovrà presentarsi con più membri della famiglia ognuno con un suo carrello, essendo i sensori e la bilancia localizzati in un carrello di medie dimensioni.

E ci permettiamo di aggiungere, il vandalismo diventerà un grande problema: pensate a come per rendere inutilizzabile un Dash Cart basterebbe danneggiare la plancia-seggiola.

Just Walk Out non si limiterà però a sparire del tutto: resterà in alcuni negozi selezionati nel Regno Unito, negozi Amazon Go e alcuni stadi per applicazioni più limitate, sia pur in numero più limitato rispetto ai Dash Cart.

