Uno spettro si aggira per Internet, anzi due, i fantasmi del Professor Ampio e di John Mastodon. Il primo è un famoso studioso del quale lo studioso Orsini avrebbe tradotto uno scritto che svela misteri sul Memorandum di Bucarest.

Il secondo è un geniale imprenditore in grado di rivaleggiare col chiacchierato Elon Musk e intimorirlo così tanto da spingerlo a bannare da Twitter la sua prometeica creazione, il social chiamato Mastodon.

Tutti e due hanno in comune la non esistenza.

Tutti pazzi per il Professor Ampio e John Mastodon: la Strana Coppia Twitter

Cominciamo dal professor Orsini, che in un videomessaggio su YouTube annuncia di voler sgomberare il campo dai dubbi sul Memorandum di Bucarest presentando le evidenze

“di un articolo pubblicato il 5 febbraio 2022 sul New York Times e l’autore è William J. Ampio. Ok. Proprio come si scrive am-p-i-o”

Evidenze “tradotte al volo dall’inglese”, ma probabilmente con sistemi automatici di traduzione, dato che il Professor Ampio è in realtà William J. Broad (il cui cognome si traduce, appunto, con “Ampio”) autore di un articolo sui rimpianti dell’Ucraina che si è trovata in 30 anni a rinunciare ad un forte arsenale atomico in segno di pace e distensione per trovarsi la Russia a bombardarla ferocemente.

Il Professor Ampio non è l’unico personaggio nato da un errore ed amatissimo, come vedremo, dalla folla.

Lo segue a ruota l’eccentrico industriale John Mastodon, nato dalla penna del giornalista Isaac Shorr, che in un fortunatissimo errore ha descritto il ban di John Mastodon, imprenditore rivale accusato di aver diffuso la posizione del Jet di Elon Musk.

Il riferimento è ovviamente alla controversia dei giornalisti, e degli account legati a istanze Mastodon, bannati in seguito al presunto doxxing della posizione del jet privato del Magnate.

Da allora, il nuovo Dinamico Duo, come le più grandi leggende, vive nel profondo dei nostri cuori.

Genesi di un mito

Nel mondo della Rete il Professor Ampio esiste come avrete modo di scoprire, ed è un fidato amico di personaggi come Paolo UomoNuovo e l’affascinante Morgana Bimbogiusto (da non confondersi con Paul Newman e Morgan Fairchild)

Ed ha le fattezze del professor Sherman Klump, gioviale scienziato interpretato da Eddie Murphy nel “Il Professore Matto”, creatore di un siero magico in grado, novello Dottor Jekyll e Mister Hyde, di tramutarlo nell’arrogante ma seducente e carismatico “Buddy Love” (sempre Eddie Murphy, ma senza il trucco che lo rende sovrappeso).

Anche John Mastodon ha un suo volto, creato però dalla Computer Graphics che abbiamo visto dare volto ai più importanti “fact checker delle Fonti Russe”.

Che gli assegna le fattezze di un satiro moderno, dalle corna a forma di zanne di Mastodonte

O di un moderno Steve Jobs, intento a creare il social da cui assaltare la ricchezza di Elon Musk in un garage col suo fido portatile

L’errore diventa la leggenda, la leggenda diventa storia, la storia diventa mito. Il mito di John Mastodon e il Professor Ampio.

E non credete che siano i primi personaggi del mondo delle scienze e dell’imprenditoria a non farsi fermare da piccolezze come il non esistere: il Professor S. Bestiale, dove S. sta per “Stron*o” non si è negato diversi studi scientifici di chiara fama per un simile dettaglio.

