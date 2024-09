Ci segnalano i nostri contatti un post pubblicato su Facebook che dovrebbe mostrare degli astronauti sulla Luna senza casco. Astronauti lo sono, ma non ancora tali, o meglio ritratti prima che lasciassero la Terra.

Quindi, ovviamente, senza casco durante una esercitazione: ovviamente nel resto dell’esercitazione il casco è stato usato ma non perché sulla Terra servisse, ma per capire come funzionasse e come indossarlo al meglio prima di andarci nel cosmo.

Questa foto non raffigura astronauti sulla Luna senza casco

Gli astronauti nella foto sono il pilota del Modulo Lunare Charles M. Duke, il Comandante John W. Young e il pilota del modulo di comando Thomas K. Mattingly II, ritratti in una foto del 6 febbraio del 1972.

Non ritratti sono le loro riserve, Fred W. Haise, Stuart A. Roosa, and Edgar D. Mitchell, anche essi presenti all’esercitazione tenutasi al NASA’s Kennedy Space Center in Florida.

Vi erano state esercitazioni anche in precedenza, come nel Nevada Test Site dove i crateri lasciati dai test nucleari si supponeva fossero adeguata simulazione dei crateri lunari: ma al Kennedy Space Center fu testato lo scomodo ma necessario equipaggiamento.

Basta del resto controllare le date: l’Apollo 16 partì il 16 aprile 1972 per arrivare a destinazione il 21 Aprile, ma le foto delle esercitazioni risalgono a Febbraio.

La foto con didascalia fa parte del ricco filone dei negazionisti dell’allunaggio, personaggi convinti che l’Uomo non sia mai andato sulla Luna o che peggio lo stesso Spazio Cosmico e l’esplorazione del Cosmo siano complotti orditi per ragioni improbabili e misteriose.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.